living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

علامات تدل على حالة طبية خطيرة قد تقتل المريض في دقائق

19
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعرف الانصمام الرئوي بأنه حالة طبية طارئة، قد تتحول إلى حالة مميتة قادرة على إنهاء حياة المريض في غضون بضع دقائق.
 
ويحدث الانصمام الرئوي (Pulmonary embolism) عند انسداد أحد الأوعية الدموية في الرئتين، وينتج في معظم الحالات، عن جلطة دموية، ويصيب المريض بشكل مفاجئ.
 
وقد يكون الأمر خطيرا جدا لأنه يمكن أن يمنع الدم من الوصول إلى الرئتين، وقد يكون العلاج الطبي السريع لهذه الحالة منقذا للحياة.
 
وعلى الرغم من ذلك، فإن الكثير من الأشخاص لا يعرفون الأعراض الرئيسية للانصمام الرئوي، التي يجب البحث عنها.
 
وقد يصعب في بعض الأحيان التعرف على أعراض الانصمام الرئوي لأنها تختلف من شخص لآخر،
 
ولذلك، نقدم إليكم عددا من الأعراض الرئيسية لهذه الحالة الطبية التي يجب معرفتها:
 
1- ضيق التنفس:
 
يواجه المرضى ضيقا مفاجئا في التنفس يمكن أن يختلف في درجة حدته من ضعيف جدا إلى ضيق حاد في التنفس.
 
ويتسبب الانصمام الرئوي الحاد أو الكثير من الجلطات الدموية في جعل ضيق التنفس أكثر حدة.
 
2- ألم في الصدر:
 
غالبا ما يشعر الناس بأنهم لا يستطيعون التنفس بعمق، ويكون لديهم ألم حاد في الصدر عند التنفس، ومع وجود انصمام رئوي حاد، قد يشعر المريض بالألم في وسط الصدر خلف عظم القص، وتشتد الآلام عند السعال أو التنفس العميق.
 
3- سعال مصحوب بالدم:
 
يبدأ المرضى بالسعال المصحوب بالدم أم المخاط الرغوي الوردي عند الإصابة بالانصمام الرئوي.
 
4- الحمى:
 
عندما يصاب المرضى بالانصمام الرئوي، قد يلاحظون ارتفاعا في درجات الحرارة لديهم، وقد ينتج عن ذلك شعور المريض بالإغماء أو التوعك أو الشعور بالضعف الشديد، وذلك لأن الجلطة الدموية تتداخل مع القلب والدورة الدموية، ما يسبب انخفاضا في ضغط الدم بشكل كبير.
 
5- تسارع ضربات القلب:
 
قد يتسبب الانصمام الرئوي في تسارع نبضات القلب أو جعلها غير منتظمة بسبب انخفاض تدفق الدم إلى إحدى الرئتين أو كليهما.
 
6- ألم في الساق:
 
قد تكون هناك أعراض جلطة دموية تسمى أيضا تخثر الأوردة العميقة (DVT)، ينتج عنها ألم في ربلة الساق أو ترقق في عضلات الساق أو تورم الساق أو القدم. وقد تكون ربلة الساق أيضا دافئة ومحمرّة.
 
وفي حال أصيب شخص ما بهذه الأعراض أو بعضها، فعليه زيارة الطبيب على الفور، حيث أن الانصمام الرئوي يقتل واحدا من كل 7 أشخاص يعانون منه.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout