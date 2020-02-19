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ثلاث علامات تظهر على البشرة ترتبط بالإصابة بالسكري 2

19
FEBRUARY
2020
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يعرف مرض السكري من النوع الثاني بأنه حالة مرضية شائعة، لكن الكثيرين يعانون منه دون أن يدركوا ذلك.
 
ويمكن أن تؤثر أعراض هذا المرض المزمن على أجزاء مختلفة من الجسم، ولكن لأنها لا تجعل الشخص يشعر بتوعك، فقد يكون من الصعب تحديدها مبكرا.
 
ومن بين أكثر أعراض المرض شيوعا هي التبول أكثر من المعتاد، خاصة في الليل، والشعور بالعطش طوال الوقت، ويمكن للتعرف على أعراض الحالة المساعدة على تجنب المضاعفات مثل فشل الكلى وتلف الأعصاب وأمراض القلب، ولهذا من المهم أيضا التعرف على العلامات الأقل شيوعا أيضا.
 
وتعد البشرة الجافة والمتشققة إحدى علامات مرض السكري التي يجب عليك البحث عنها، أما العاملان الآخران فهما: اعتلال الجلد السكري (diabetic dermopathy)  والشواك الأسود (acanthosis nigricans)، وفقا لموقع Diabetes.co.uk.
 
ويعرف اعتلال الجلد السكري بأنه مشكلة شائعة في الجلد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وتظهر على شكل بقع ذات لون بني فاتح أو مُحمر، وتكون بيضاوية الشكل أو مدورة، وتنتشر في الغالب على السيقان.
 
ويضيف الموقع: "الشواك الأسود، أكثر شيوعا بين الناس من أصل إسباني ولدى الأمريكيين من أصل أفريقي، ويسبب آفات بنية وسوداء تحت الجلد". وهو عبارة عن زيادة التصبغ في الجلد، ويتواجد في العادة في طيات الجسم مثل الرقبة والإبط والسرة وغيرها.
 
ومن بين الأعراض الأخرى لمرض السكري من النوع الثاني التي يجب التعرف عليها:
 
وتعتبر العناية بالبشرة عاملا مهما للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ووفقا لموقع Diabetes.co.uk، فإن انخفاض حساسية الأعصاب والدورة الدموية لدى المصابين بالسكري، يمكن أن يصعب في كثير من الأحيان اكتشاف مشكلات الجلد الناشئة.
 
ويوضح موقع نصائح مرض السكري: "قد يعاني المصابون بداء السكري من فقدان أكبر للسائل من الجسم بسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، ما قد يؤدي إلى جفاف الجلد في الساقين والمرفقين والقدمين ومناطق أخرى من الجسم.
 
وأضاف: "في حالة تشقق الجلد الجاف، يمكن أن تصل الجراثيم إلى هذه المناطق وتسبب العدوى، ما يعني أن العناية بالبشرة ضرورية".
 
وتابع الموقع: "إذا لم يتم فحصه بانتظام، حتى مشكلات العناية بالبشرة البسيطة يمكن أن تتطور إلى مضاعفات خطيرة لمرض السكري، مثل تقرحات القدم السكرية وحتى البتر".
 
وأشار الموقع إلى أن: "الحفاظ على الجلد، وخاصة في القدمين، بحالة جيدة يجب أن يكون أولوية بالنسبة لمرضى السكري".
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