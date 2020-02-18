الإدمان على التسوق مرض حقيقي وهذه أعراضه

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لها - إذا كنت لا تستطيعين التوقف عن التسوق عبر الإنترنت فانتبهي لأنك تعانين من مرض يرتبط بالصحة النفسية ويسمى "ملازمة الشراء والتسوق".

وهذا ما أشارت إليه دراسة ألمانية أجريت مؤخراً ونشرت نتائجها في دورية Comprehensive Psychiatry العلمية. وتوصل الباحثون إلى أن هذا يعتبر اضطراباً نفسياً. ولفتوا إلى أن هذا لا يشمل النساء العزباوات فقط، بل يمتد إلى دائرة أوسع من الأشخاص.

وأفادوا بأنه يمكن اكتشاف هذه المشكلة من خلال بعض الأعراض مثل الشعور بالقلق والمعاناة من نوبات اكتئاب، ظهور الرغبة الشديدة والتي لا يمكن مقاومتها في شراء بعض الأغراض عبر المتاجر الإلكترونية، مع الإشارة إلى أن هذا يعتبر في بعض الحالات أحد اشكال البحث عن الهوية.

وأضاف التقرير الذي صدر في نهاية البحث أن هذه المتلازمة هي عبارة عن استراتيجية يتم اللجوء إليها من أجل مواجهة بعض المشاعر السلبية كالحزن والقلق والضغط النفسي وأن هذا الأمر يزداد حدة تحت تأثير الأعمال الدعائية والترويجية. ولهذا دعوا إلى ضرورة الانتباه الى الأعراض من أجل تحديد المشكلة ومعرفة سبل التخلص منها.