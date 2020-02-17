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الخرافات الـ13 الأكثر انتشارا حول “كورونا” الفتاك!

17
FEBRUARY
2020
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كشفت منظمة الصحة العالمية أن مجففات الأيدي ومصابيح الأشعة فوق البنفسجية لن تقتل فيروس “كورونا” الجديد، الذي أودى بحياة الكثيرين منذ انتشاره من ووهان الصينية.

وفي حين أن بعض “العلاجات” المزيفة والغريبة للفيروس القاتل، التي أُطلقت مؤخرا، ليست ضارة بشكل كبير، فإن البعض الآخر منها قد يكون خطيرا، مثل تعقيم الجسم برش الكحول، وفقا لتقرير موقع “ديلي ميل” البريطاني.

وانتشرت شائعات عديدة حول “علاج كورونا” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحاولت السلطات قمعها بشتى الطرق.

ويأتي ذلك بعد أن حذر خبير بريطاني من أن انتشار نظريات التضليل والتآمر، قد تسبب المزيد من الحالات. وقال بول هانتر، من كلية Norwich الطبية في جامعة “إيست أنجليا”، إن الأخبار المزيفة تؤدي إلى نصائح سيئة، ما يعرّض الأفراد لـ”مخاطر أكبر” أثناء الأزمات الصحية.

وبهذا الصدد، كشفت “ديلي ميل” عن أشهر الخرافات حول “كورونا” الجديد:

1- مجففات الأيدي لن تقتل فيروس “كورونا”

كشف تقرير China Daily، أن الشائعات زعمت أن استخدام مجففات الهواء الساخن لمدة 30 ثانية، سيؤدي إلى التخلص من أي أثر للفيروس على اليدين.

وقالت منظمة الصحة العالمية: “لحماية نفسك من فيروس “كورونا” الجديد، يجب تنظيف يديك بشكل متكرر بفركها بمعقمات قائمة على الكحول أو غسلها بالماء والصابون. وبمجرد تنظيف يديك، ينبغي عليك تجفيفها جيدا باستخدام المناشف الورقية أو مجفف الهواء الدافئ”.

2- مصابيح الأشعة فوق البنفسجية لا يمكنها تعقيم الجلد

حذرت منظمة الصحة العالمية من أنها يمكن أن تسبب تهيج الجلد. ويمكن أن يسبب الإشعاع فوق البنفسجي الطويل الأجل، الذي يأتي أيضا من الشمس، تلف الحمض النووي في الخلايا، والذي بدوره قد يؤدي إلى السرطان.

وغالبا ما تستخدم المستشفيات والمختبرات ضوء الأشعة فوق البنفسجية لقتل الميكروبات، ولكنها لا تستخدمها أبدا قرب البشر.

3- أكل الثوم لا يحمي من الفيروس

قالت منظمة الصحة العالمية إن الثوم غذاء صحي، وقد يحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات. ومع ذلك، لا يوجد أي دليل على أن تناول الثوم يحمي الأشخاص من فيروس “كورونا” الجديد.

4- زيت السمسم لا يمنع فيروس “كورونا” من دخول الجسم

يعد زيت السمسم عنصرا أساسيا في الطبخ الآسيوي. ولكن على عكس الشائعات المنتشرة، فإن فرك زيت السمسم على الجلد لن يمنع فيروس “كورونا” من دخول الجسم.

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