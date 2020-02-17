ما العلاقة بين الجنس والسرطان؟

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أثبتت مجموعة علمية دولية، أن ممارسة الجنس مع عشرة شركاء أو أكثر لفترة طويلة يضاعف كثيرا من خطر الإصابة بأمراض السرطان.

ويفيد موقع Medical Xpress، بأن هذا الأمر اكتشف لدى الرجال والنساء على حد سواء.

فقد جمع علماء من بريطانيا وكندا وإيطاليا والنمسا وتركيا، بيانات عن 5722 شخصا في بريطانيا متوسط أعمارهم 64 سنة، الذين ذكروا في استمارة الاستطلاع عدد شركائهم الدائمين في العلاقة الجنسية خلال حياتهم. من بين هؤلاء نساء يمارسن الجنس مع أكثر من عشرة رجال خلال حياتهن، حيث اتضح أن احتمال اصابتهن بالسرطان أعلى بنسبة 91% من اللائي لهن شريك واحد فقط.

والشيء ذاته بالنسبة للرجال الذين يمارسون الجنس مع 10 نساء أو أكثر خلال حياتهم، حيث اتضح أنهم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 69% مقارنة بالذين لديهم شريكة واحدة.

ويؤكد العلماء، على أنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير كثرة الشركاء في العملية الجنسية في تطور السرطان. ولكن من جانب آخر هذه النتائج تشير إلى العدوى التي تنتقل عن طريق العلاقات الجنسية.