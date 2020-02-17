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نصائح لحماية عائلتك من الانفلونزا

17
FEBRUARY
2020
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لها - في فصل الشتاء، يزداد خطر الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا بسبب التباين في درجات الحرارة، ما يعوق الكثيرين عن أداء أعمالهم. لكن ثمة إجراءات وقائية تساعدك على الحد من خطر التقاط العدوى والإصابة بمرض الأنفلونزا...
 
اللقاح
 
قد يكون لقاح الانفلونزا الوسيلة الفضلى لحماية نفسك وأفراد عائلتك من الإنفلونزا. والخضوع لهذا اللقاح أمر في غاية البساطة ولا يسبب أي ألم. علماً أن اللقاح يتوافر منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) حين يبدأ موسم الإنفلونزا
 
تفادي المصافحة
 
يوصى بتفادي المصافحة والقبلات خلال موسم الانفلونزا، وتحديداً مصافحة الأشخاص المصابين بالانفلونزا. فالمصافحة تعرضك لخطر انتقال العدوى بسهولة.
 
استخدام أدوات شخصية
 
في موسم الانفلونزا، يستحسن عدم مشاركة الآخرين أغراضهم، ولاسيما الأطباق والأكواب والأوشحة والملابس. يوصى دوماً بأن يستعمل كل شخص أغراضه الخاصة.
 
نظام غذائي سليم
 
لا بدّ من الالتزام بنظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية التي تعزز مناعة الجسم وتحميه من الأمراض. كما يوصى بتناول المشروبات الساخنة بكثرة مثل الشاي والنعناع واليانسون.
 
الابتعاد عن التوتر
 
يوصي الأطباء بتجنب التوتر والمشاكل النفسية قدر الإمكان لأنها تقلل من كفاءة الجهاز المناعي وتزيد بالتالي من احتمال الإصابة بالانفلونزا.
 
غسل اليدين باستمرار
 
ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر بسهولة، ولذلك يعتبر غسل اليدين من الخطوات الوقائية الأساسية. فعندما تلمس اليدان مساحات ملوثة بالفيروس، يزداد خطر الإصابة بالمرض. لا بدّ إذاً من غسل اليدين فور لمس أية مساحات عامة. أما الطريقة الصحيحة لغسل اليدين فتقضي بفركهما بالماء الدافئ والصابون لمدة 10 ثوان وفرك ما بين الأصابع وتحت الأظافر والمعصمين.
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