living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مكياج الأمهات أثناء الحمل يهدد الأطفال بالسمنة

17
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت دراسة حديثة أن النساء الحوامل اللائي يستخدمن المكياج هن الأكثر عرضة لإنجاب أطفال بدينين لأن المواد الكيميائية يمكن أن تصل إليهم في الرحم.
 
وقام الباحثون بقياس مستويات بوتيل بارابين (BuP) في بول 629 من الأمهات، ووجدوا تركيزا أعلى عند أولئك اللواتي يستخدمن مستحضرات التجميل.
 
كما وجدت النتائج أن أطفال أولئك النساء كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن في السنوات الأولى من حياتهم، وخاصة الفتيات.
 
وحذر العلماء في ألمانيا من أن مركبات البارابين قادرة على التسرب في الجسم عن طريق الجلد، ثم الانتقال إلى المشيمة، مع احتمال إيذاء الطفل.
 
ووجدت دراسات أخرى أجريت على الفئران أن مركبات بوتيل بارابين تضعف الجينات التي تنظم استهلاك الغذاء في منطقة المخ تحت المهاد.
 
وكان هناك انخفاض في التعبير عن مستقبلات هرمون الليبتين، الذي، في ظل الظروف العادية، ينظم وزن الجسم من خلال موازنة تناول الطعام.
 
وتستخدم مركبات بوتيل بارابين كمادة حافظة لأنها تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وتوجد في معظم منتجات المكياج طويلة الأمد، مثل أحمر الشفاه وكريمات الأساس.
 
ويدخل البارابين جسم الإنسان بشكل أساسي من خلال البلع أو امتصاص الجلد ويمكن اكتشافه عادة في البول والدم وحليب الثدي.
 
وقام الباحثون بقيادة الدكتور توبياس بولت، من معهد هيلمهولتز للأبحاث في لايبزيغ، بالإبلاغ عن نتائجهم في مجلة Nature Communications.
 
ونظر الفريق في مستويات المادة الكيميائية في النساء المشاركات في الدراسة خلال حملهن بين عامي 2006 و2008.
 
ووجد الفريق أن الأمهات اللائي استخدمن مستحضرات التجميل التي تحتوي على البوتيل بارابين، كان لديهن أطفال أكثر عرضة لزيادة الوزن في وقت مبكر من مرحلة الطفولة، "مع اتجاه أقوى في الفتيات".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout