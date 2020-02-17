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هل تساعد العلكة على خسارة الوزن فعلاً؟

17
FEBRUARY
2020
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لها - يرى الكثير من الأشخاص أن مضغ العلكة يساعد على حرق السعرات الحرارية وخسارة الوزن. وهو ما نفته دراسة حديثة أجريت في جامعة Ohio State في الولايات المتحدة الأميركية وظهرت نتائجها في دورية Eating Behaviors حيث أشارت إلى أن هذه العادة يمكن أن تدفع إلى تناول الطعام بطريقة غير صحية.
 
ووصل الباحثون إلى أن السبب هو احتواؤها على مواد كيميائية تمنحها الرائحة الجميلة. وأشاروا إلى أن امتزاج هذه المادة مع مذاق الفواكه والخضار يجعل طعمها غريباً وغير محبب.
 
ونبهوا إلى أن هذا قد يدفع إلى تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالسكر. وأشاروا أيضاً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى الاتجاه نحو تناول أطعمة غنية بالدهون.
 
ورغم هذا أكدوا أنه لا بد من إجراء المزيد من الأبحاث من أجل تأكيد تأثير مضغ العلكة على العادات الغذائية على المدى الطويل.
 
وكانت دراسة أخرى كشفت نتيجة معاكسة أفادت بأنه يمكن العلكة أن تحد من الشعور بالجوع ومن الرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات. ولهذا ينصح بتناولها لكن باعتدال تام.
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