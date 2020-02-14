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المغرب.. خطط ضخمة لتطوير القطاع الزراعي

14
FEBRUARY
2020
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أطلق المغرب مخططا جديدا لتطوير القطاع الزراعي يطمح إلى توفير 350 ألف فرصة عمل وخلق طبقة وسطى من المزارعين فضلا عن مضاعفة الناتج الخام للقطاع، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.
 
وتهدف استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، التي ترأس الملك محمد السادس حفل إطلاقها، إلى "انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، عبر تمكين 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة من الولوج لهذه الطبقة"، وفق ما نقلت الوكالة عن وزير الزراعة عزيز أخنوش.
 
وتروم هذه الاستراتيجية أيضا توفير فرص عمل لفائدة 350 ألف شاب وتعبئة مليون هكتار من الأراضي الزراعية، زيادة على مضاعفة الناتج الخام للقطاع وحجم صادراته، بحسب نفس المصدر.
 
ويساهم القطاع الزراعي بأكبر نسبة في إجمالي الناتج الداخلي في المغرب (14 بالمئة)، متقدما على قطاعي السياحة والصناعة، ما يجعل النمو الاقتصادي عموما رهينة تقلبات الأحوال الجوية.
 
وكان العاهل المغربي أوكل إلى لجنة مختصة صوغ نموذج تنموي جديد لتحسين أداء الاقتصاد المغرب وتقليص الفوارق الاجتماعية الحادة في المملكة، ويرتقب أن يعلن عنه في عنه في يونيو القادم.
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