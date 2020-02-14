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وفاة 5 أشخاص بإنفلونزا الخنازير في تونس

14
FEBRUARY
2020
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أعلن شكري حمودة، مدير عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة التونسية، وفاة خمسة تونسيين نتيجة إصابتهم بفيروس "H1N1" هذا الموسم.


وأثارت وفاة المصابين بفيروس "H1N1" (إنفلونزا الخنازير) حالة من الهلع والذعر بين المواطنين في تونس، إلا أن حمودة وجه رسالة طمأنينة من خلال تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، بحسب صحيفة "المصدر" التونسية.

واعتبر حمودة أن حالة الهلع التي تشهدها البلاد تجاه هذا المرض "مبالغ فيها" لأنه لم يرتق بعد إلى مرحلة الوباء.

وأشار إلى أن الحالة الوبائية في تونس تعد "عادية"، إذ بلغت نسبة الإصابة بالنزلة الموسمية 5% وهي نسبة تعتبر عادية ما لم تصل إلى 7%.

ونصح حمودة المواطنين بتناول الأمصال الموسمية، مؤكدا أن علاج هذا الفيروس موجود للاستعمال في الحالات القصوى.

وأضاف أن هياكل وزارة الصحة في الجمهورية تقوم بواجبها، داعيا إلى عدم تهويل الأمور والانسياق وراء الشائعات وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، وهي تجنب الاتصال الوثيق بمرضى النزلة الموسمية، وغسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات في اليوم، واستعمال المنديل الورقي عند السعال والعطس ورميه مباشرة في سلة المهملات، وتهوية المنازل باستمرار ولمدة نصف ساعة في اليوم على الأقل، وزيارة الطبيب إذا شعر المريض بضيق التنفس على سبيل المثال أو عند تسجيل حرارة مرتفعة رغم استعمال الدّواء.

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