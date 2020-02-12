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فيما عدا هاتين الحالتين.. فوائد عسل النحل مذهلة

12
FEBRUARY
2020
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يقدم عسل النحل فوائد لا حصر لها حيث يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات المهمة لبناء جسم الإنسان، ولكن يشير موقع "The Pump"، المعني بالنصائح الصحية للأمهات أثناء فترتي الحمل والرضاعة، إلى أنه من الضروري أن تتوقف الأمهات في فترة الحمل عن تناول عسل النحل الخام وكذلك لا يمكن أن يتناوله الأطفال الرضع الأصغر من عمر عام واحد على الأقل.
 
جراثيم بكتيرية
يرجع السبب إلى أن عسل النحل الطبيعي الخام يمكن أن يحتوي على جراثيم بكتيرية، ربما تكون سامة للجهاز الهضمي الصغير للأطفال الرضع وكذلك للأجنة في أرحام الأمهات. كما توجد احتمالات لتعرض عسل النحل للتلوث، رغم أنه من الأمور نادرة الحدوث ولكنه غير مستبعد، لذا يجب امتناع الأمهات في فترة الحمل عن تناول أي أنواع من عسل النحل ما لم يكن مبسترا.
 
ويقول الخبراء إن البسترة هي أفضل صديق للأمهات أثناء فترة الحمل، لأن عملية البسترة تساعد على قتل البكتيريا المسببة للأمراض، التي يمكن أن تكون خطرة على الأم الحامل وبشكل أكثر خطورة على الجنين داخل الرحم.
 
ويوضح تقرير موقع "The Pump" أن معظم أنواع عسل النحل المعبأ تجاريا يكون مبسترا إلا أنه لابد من التأكد ومراجعة البيانات على ظهر العبوة. وينبغي تجنب الحصول على أي عسل نحل خام أو عضوي أو في مرحلة الحمل والرضاعة وللأطفال الرضع أقل من عمر عام.
 
بسترة عسل النحل بالمنزل
ويمكن بسترة عسل النحل في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة لقتل أي بكتيريا وأيضا لتقليل تبلوره إذا تم تخزينه لفترة طويلة، كما يلي:
1. صب العسل الخام في قدر.
2. وضع ميزان قياس حرارة الحلوى والسوائل على جانب القدر.
3. التأكد من غمر كامل رأس ميزان الحرارة بالكامل في العسل.
4. رفع درجة حرارة العسل ببطء إلى 60 درجة مئوية.
5. الاحتفاظ بدرجة الحرارة عند 60 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.
6. يتم صب العسل المبستر في وعاء نظيف بعد اكتمال عملية التسخين، ثم يتم إغلاق الحاوية أو العبوة الزجاجية بإحكام لمنع أي ملوثات غير مرغوب فيها.
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