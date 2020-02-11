living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

احذروا.. غسّالات الملابس قد تتحول إلى بؤرة للبكتيريا

11
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قد يؤدي مزيج الماء والمنظفات السائلة والمنقيات إلى تنظيف ملابسك بشكل جيد، ولكن يمكن لهذا المزيج أيضاً تحويل الغسالة عالية الكفاءة إلى أرض خصبة للبكتيريا والعفن، ما من شأنه أن يؤدي إلى إصابتك بالأمراض.
 
ولتجنب تحول الغسالة إلى مرتع للبكتريا والعفن، لا بد من اتباع النصائح التالي:
 
 
１- تجفيف الغسالة
قد تتحول غسّالات الملابس إلى وكرٍ للبكتيريا والجراثيم، ولكن هناك طريقة سهلة تخلصكم منها. فبعد الانتهاء من استخدامها، تأكد من مسح أي جزء رطب من الغسالة بما في ذلك الغطاء، والباب والحشوات المطاطية وموزع المنظفات.
 
 
２- ترك الغطاء مفتوحاً
عادة ما تنمو الجراثيم في مناطق مظلمة ورطبة، وهذا هو حال الغسالة بعد تفريغ الملابس. لذا يُنصح بترك باب الغسالة مفتوحاً، لتهويتها ومنع نمو الجراثيم والعفن فيها.
 
３- إخراج الملابس المبللة على الفور
احرص على إفراغ حمولة الغسالة من الملابس فور انتهاء دورتها، لأن الغسيل الرطب يساهم في نمو العفن والجراثيم داخلها إن تم تركه لفترة طويلة.
 
 
４- استخدام مسحوق التنظيف المناسب للغسالة
يمكن للمنظفات السائلة ترك بقايا في الغسالة، مما يعطي العفن مصدراً للغذاء. لذا عليك استخدام منظف الغسيل المناسب لغسالتك، وتجنب مسحوق الغسيل السائل وعدم وضع كمية كبيرة منه لتفادي نشوء الكثير من الرغوة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout