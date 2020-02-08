عادات يومية شائعة تضر بشكل غير متوقع بالأسنان

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كشف طبيب أسنان رائد في لندن، عن بعض العادات السيئة البسيطة التي يمكن أن تدمر الأسنان على المدى الطويل.

ولسوء الحظ، توجد بينها بعض الممارسات التي تهدف للحفاظ على الصحة وتعزيز نظام المناعة، ولذلك، قدم الدكتور كريستوفر أور (47 عاما)، الذي يترأس فريق Advanced Dental Practice في لندن، مجموعة من العادات التي تسبب تآكل مينا الأسنان وغيرها من الأضرار، خاصة في منتصف العمر.

- تدخين السجائر الإلكترونية:

وقع تقديم السجائر الإلكترونية كبديل أكثر أمانا للتدخين التقليدي، لكن استنادا لما رأيناه حتى الآن، فإن الأمر لا يبدو كذلك، وهناك الكثير مما لا نعرفه عن السجائر الإلكترونية التي يستمر البحث حولها.

ويمكن لهذه الأجهزة تغيير لون الأسنان، كما ارتبطت بعض منتجاتها بالتسوس بسبب المحتويات السكرية، وتضر بصحة اللثة بسبب وجود النيكوتين.

هذا بالإضافة إلى أن جفاف الفم أيضا يعد أحد أعراض تدخين السجائر الإلكترونية، والذي يمكن أن يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، وتقرحات الفم وكذلك التسوس.

- التخلص من الشفاط البلاستيكي:

في حين أن هذا الأمر قد يكون جيدا للبيئة، لكن في الحقيقة يعتبر الشفاط البلاستيكي أو أي نوع آخر من الشفاطات، مفيدا لحماية الأسنان الأمامية من الاتصال المباشر بالمشروبات الحمضية والسكرية مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات الغازية، وهو بالتالي ما يساعد على تقليل تصبغ الأسنان وتآكلها الخفيف إلى الشديد، اعتمادا على وتيرة الاستهلاك.

وبذلك، إذا كنت ترغب في تناول مشروب غازي أو حمضي آخر، فمن الأفضل استخدام الشفاط حتى لا يلامس المشروب أسنانك.

- مضغ الأقلام:

استخدام أسنانك في قضم شيء لم تصممه الطبيعة يكون له دائما آثار سيئة، ويمكن لأشياء مثل مضغ الأقلام أو فتح العبوات أو عض الأظافر، أن يكسر الأسنان أو يجعلها رقيقة.

وهذه الممارسات تدفع الأسنان إلى التآكل على المدى الطويل، كما أن مضغ أشياء مثل الأقلام قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى لأنه من غير المعروف ما الذي يمكن أن تحمله بداخلها.

- الاستمرار في تناول الوجبات الخفيفة:

لا يتعلق الأمر بعدد قطع الفاكهة التي يتم استهلاكها في اليوم، بل بكيفية تناولها على مدار اليوم.

ففي كل مرة تأكل فيها وجبة، خاصة السكرية منها، تصنع البكتيريا الموجودة في الفم حمضا، قد يؤدي إلى تسوس الأسنان.

وسيقوم لعابك بتحييد الحمض بشكل طبيعي على مدار فترة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة، لكن في كل مرة تأكل فيها شيئا ما، سيعاد صنع الحمض، لذلك، إذا كنت تتناول وجبة خفيفة بشكل مستمر، فإن أسنانك تتعرض لهجوم حمضي من البكتيريا طوال اليوم.

لذلك، يجب أن تحاول تجنب تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الأساسية لأن أسنانك تحتاج إلى وقت للتعافي من الأضرار الناجمة عن الطعام الذي تتناوله. إذا كنت قد أكلت شيئًا حمضيا، فانتظر 30 دقيقة على الأقل قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة للسماح بتكوين لعاب يكفي لحماية مينا أسنانك.

- التدخين:

التدخين سيء لفمك بطرق عديدة، حيث أنه يسبب تصبغ الأسنان، ويولد رائحة فم كريهة فضلا عن أنه يضر باللثة. وإذا كنت تعاني بشكل طبيعي من مشكلات اللثة، فستزيد المشكلة سوءا.

ويشار إلى أن التدخين يبطئ شفاء أي جروح في الفم ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الفم.

- المشروبات الرياضية:

الأشخاص الذين يستهلكون مواد كهذه، كجزء من ممارسة التمارين الرياضية لديهم مستويات أعلى من تسوس الأسنان الناجم عن ارتفاع نسبة السكر في هذه المنتجات.

وأظهرت الأبحاث أن هناك علاقة بين التدريب القوي ومشكلات الأسنان.

- تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل قوي:

على الرغم من أنه من الجيد تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميا، إلا أن التنظيف العنيف قد يؤدي إلى تلف الأسنان واللثة.

ويمكن أن يسبب هذا مشكلات مثل تآكل المينا وتراجع اللثة، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى حساسية الأسنان.

ويوصي الدكتور أور باستخدام فرشاة أسنان كهربائية لأن هذا النوع من الفرشاة تفاعلي وتعطيك ملاحظات حول تقنية التنظيف.