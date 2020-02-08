علاج البقع الداكنة أصبح أسهل وأسرع

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تترافق البقع الداكنة مع التجاعيد في بعض الحالات ولكنها قد تظهر بمنأى عنها في حالات عديدة أخرى، خاصةً أن هذه البقع تنتج بنسبة 63% منها عن التعرّض للشمس دون حماية وفي 13% منها عن الشيخوخة. أما علاجها فقد أصبح أسهل وأسرع مما كان عليه في السنوات الماضية.

- هي رسائل صامتة توجهها البشرة:

تظهر البقع الداكنة بشكل أساسي على المناطق المعرّضة للضوء وأبرزها: الوجه واليدان. وهي تأتي أشبه برسائل صامتة توجهها البشرة للدلالة على أن مخزونها من الحماية الطبيعيّة تجاه الشمس بدأ ينفد. ولذلك من الضروري أن نأخذ هذه الرسائل على محمل الجد والأفضل أن نؤمّن الوقاية التي تحتاجها البشرة لمنع ظهور هذه الرسائل والحفاظ على شباب الجلد لأطول فترة ممكنة.

- هذه البقع لا ترتبط دائماً بالعمر:

إن الاعتقاد السائد أن هذه البقع تترافق مع ظهور التجاعيد بعيدا عن الحقيقة، فهذه البقع تنتج بشكل أساسي عن الإفراط في التعرّض للشمس لفترة طويلة ودون حماية. وهي لا ترتبط بشكل مباشر بشيخوخة البشرة ولكن بالشيخوخة المبكرة التي تنتج عن التعرّض للأشعة ما فوق البنفسجيّة. وهي تأتي بعد أضرار تلحق بخلايا الجلد تطال كافة أنواع البشرات ولكنها تكون أكثر بروزاً على البشرات الفاتحة منه على البشرات الداكنة.

ظهور هذه البقع يأتي عادةً بعد سنوات طويلة من التعرّض المباشر للشمس دون حماية. ولم يستطع خبراء العناية بالجلد تحديد المسبب الأساسي لها حتى الآن، ولكنهم يعتقدون أنها تنتج عن الأشعة ما فوق البنفسجيّة من فئةA وB. بشرتنا تبقى عرضة لهذه الأشعة حتى من وراء الزجاج أو عندما يكون الطقس غائماً.

- هل يمكن الوقاية من ظهور هذه البقع أو إخفائها؟

ترتبط الوقاية من ظهور البقع بعدم التعرّض للشمس دون استعمال مستحضرات حماية، على أن يتمّ اختيار كريمات حماية تتمتع بفعالية تجاه الأشعة ما فوق البنفسجيّة من فئةA وB. الاستعانة بهذه الحماية يجب أن يتمّ على مدار العام خاصةً في حالة التعرّض المباشر للشمس باستمرار نتيجة الظروف الحياتيّة أو المهنيّة.

علاج هذه البقع عندما تكون في مراحلها الأولى يعتمد على استعمال كريمات مبيّضة تؤمّن القضاء على هذه المشكلة بشكل نهائي ولكنه يُصبح أكثر صعوبة لدى مرور الوقت عليها.

- الطب التجميلي لعلاج البقع المستعصية:

قبل الخضوع لأي إجراء تجميلي، يجب التأكد من أن هذه البقع ليست خطيرة ولا ترتبط بأي من مظاهر سرطان الجلد أو أحد الأمراض الجلديّة الأخرى.

لذلك وحده الطبيب قادر على تحديد أسبابها والعلاجات المناسبة لها.

من أبرز العلاجات المفيدة في هذا المجال، نذكر العلاج بالتبريد المعروف باسم Cryotherapy. فهو يؤمّن القضاء على هذه المشكلة في حال تطبيقه على يد اختصاصيين، لأن أي سوء تطبيق في هذا المجال ممكن أن يحوّل البقع الداكنة إلى بقع بيضاء تبقى ظاهرة على البشرة.

ويُشكّل اللايزر علاجاً فعالاً في القضاء على البقع الداكنة أيضاً، وهو يتمّ في جلسة أو اثنتين. ويُنصح بتجنّب التعرّض المباشر للشمس بعد التخلّص من هذه البقع لتجنّب ظهورها من جديد.