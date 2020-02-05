اكتشاف طريقة لوقف نمو الأورام الخبيثة

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اقترح علماء جامعة فاندربيلت الأمريكية، طريقة جديدة لمكافحة نمو الأورام الخبيثة، والتي تستند إلى خصائص البروتينات التي يشفرها الجين MYC.

ويفيد موقع MedicalXpress، بأن العلماء ركزوا اهتمامهم على خصائص البروتينات التي يشفرها الجين MYC. لأنه سبب العديد من الأورام، فمثلا التغير بداخله، يسبب لمفوما بيركت.

وقد حاول الخبراء في السابق حجب نشاط هذه البروتينات، ولكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل. إلا أن البروفيسور وليم تينسي وفريقه العلمي من جامعة فاندربيلت، قرروا الاستمرار في بحوثهم ودرسوا تفاعل الجين MYC مع العامل المساعد WDR5 باستخدام نموذج مخبري للمفوما بيركت، العدوانية جدا.

وعندما تمكن العلماء من قطع هذه العلاقة لاحظوا أن الورم السرطاني بدأ يتراجع بسرعة.

وقد اقترح الباحثون، أن هذا الاكتشاف سيساعد على إيجاد طرق جديدة لعلاج الأورام بالأدوية. ويشيرون إلى أن تغير الجين MYC يقضي على 100 ألف شخص سنويا في الولايات المتحدة فقط.