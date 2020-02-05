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خطر "قاتل" يرتبط بتناول الدجاج مرتين أسبوعياً!

5
FEBRUARY
2020
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زعمت دراسة كبرى أنّ تناول الدجاج مرتين في الأسبوع، وكذلك تناول اللحوم الحمراء المصنّعة، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

وحَلّل علماء من جامعتي «نورث ويسترن» و»كورنيل» العادات الغذائية لنحو 30 ألف بالغ. ووجدوا أنّ عشّاق اللحوم المصنعة كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بأزمات قلبية، خلال العقدين المقبلين.

 

وتبيّن أنّ أكلة اللحوم الحمراء أكثر عرضة بنسبة 3 في المئة للموت في سنّ مبكرة. وفي الوقت نفسه، لم يكن هناك خطر كبير بين أولئك الذين يتناولون الأسماك.

 

وقالت الباحثة نورينا ألين، الأستاذة المساعدة في الطب الوقائي بكلية الطب في جامعة «نورث وسترن فاينبرغ»: «إنه فرق بسيط، لكنّ الأمر يستحق المحاولة للحَدّ من استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة واللحوم المشوية. كما يرتبط استهلاك اللحوم الحمراء أيضاً باستمرار ظهور مشاكل صحية أخرى مثل السرطان».

 

وقال كبير الباحثين فيكتور تشونغ، الأستاذ المساعد في علوم التغذية بجامعة كورنيل، إنّ الإفراط في تناول اللحوم أمر سيئ للقلب. وأضاف موضحاً: «إنّ الحدّ من تناول هذه الأطعمة الغنية بالبروتين الحيواني، قد يكون استراتيجية مهمة للمساعدة في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة على مستوى السكان».

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