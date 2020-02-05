living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان في أوروبا

5
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين، الثلاثاء، أن المفوضية ستعرض استراتيجية جديدة لمكافحة السرطان بحلول نهاية عام 2020.
 
جاء ذلك خلال كلمة لفون دير ليين، التي فقدت شقيقتها الصغيرة بسبب المرض، أمام البرلمان الأوروبي.
 
وتقدر المفوضية أن تبعات السرطان على الاقتصاد في أوروبا تتجاوز 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) سنويا، معتبرة أنه إذا لم تتخذ إجراءات إضافية، ستزيد حالات الإصابة بالسرطان في الاتحاد الأوروبي لتصل إلى مثليها خلال 15 عاما.
 
وأشارت المفوضية أن هذا يعني أن 40 بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي سيصابون بالمرض، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
 
وتقترح الخطة الجديدة إجراءات تتراوح بين تغيير نمط الحياة، ومكافحة التلوث، والتطعيمات، وتحسين التشخيص. وستحظى الوقاية بالأولوية الأولى، كون 40 بالمئة من حالات الإصابة تنتج عن أسباب يمكن تجنبها.
 
ونوهت فون دير ليين إلى أن أحدث خطة للاتحاد الأوروبي للوقاية من مرض السرطان ورصده تم إعدادها قبل 30 عاما، موضحة أن السرطان تعبير يشمل أكثر من 200 مرض.
 
وأضافت في مؤتمر صحفي في بروكسل: "العالم تغير. أوروبا تغيرت. ومن المحزن أن عدد الحالات في ازدياد".
 
ويتم تشخيص حالة إصابة جديدة بالسرطان في الاتحاد الأوروبي كل 9 ثوان، ويودي السرطان بحياة 1.3 مليون شخص سنويا في دول الاتحاد، وفقا لبيانات هيئة يوروستات لإحصاءات الاتحاد الأوروبي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout