أطعمة تضر الجهاز المناعي

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كشفت الطبيبة المتخصصة بالتغذية، يلينا سلوماتينا، في مقابلة مع صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا" عن الأطعمة التي تضر الجهاز المناعي لدى الإنسان.

وقالت سلوماتينا: "أكثر المنتجات ضررا بالجهاز المناعي هو السكر والبروتين الحيواني والكحول. السكر بالإضافة إلى أنه يثير مرض السكري، يمنع تكوين خلايا الدم البيضاء، وبالتالي يضر الجهاز المناعي".

وفقا لها، طريقة معالجة المنتجات مهمة أيضا في هذا. في الوقت نفسه، أشارت خبيرة التغذية إلى أن الأطعمة التي لم تخضع للمعالجة الحرارية الشديدة أكثر فائدة.

وقالت الطبيبة "الأطعمة المقلية تثير الالتهابات الجهازية. يضر الاستهلاك المفرط بشكل خطير للبروتين الحيواني - اللحوم الحمراء. الكحول يخرج السوائل من الجسم. المنتجات التي تغير حموضة عصير المعدة، مثل معززات النكهة - الجلوتامات أحادية الصوديوم، ضارة أيضًا".

وأشارت سلوماتينا إلى أن فيتاميان (د) و(أ) تزيد المناعة وكذلك الألبان والخضراوات.