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10 أشياء يقولها الأطفال قد تعني أنهم يعانون من القلق

4
FEBRUARY
2020
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لندن- عربي21 - لعل أطفالنا يتعرضون للقلق دون أن ندري، ولعلنا لا ندرك بأن استخدامهم لبعض الكلمات قد يكون لها مدلولات أخرى.
 
عندما تودع ابنك ليذهب للمدرسة فتراه يلجأ إليك ويقول: "لا أريد أن أذهب إلى المدرسة، إن معدتي تؤلمني"، فيتحول روتين الصباح إلى تحدّ صعب على كليكما.
 
 
تنظر إلى وجه طفلك، فتراه خائفا، وكل ردود فعله تقول بأنه "لا يريد الذهاب للمدرسة"، وبعد التهديد يذهب الطفل للمدرسة على مضض. هذا السيناريو يمكن أن يكون مألوفا لدى الكثيرين، لذا أنت لست وحدك، القلق لدى الأطفال يجعل الأطفال قلقين وغير سعيدين، والأهالي عاجزون عن فعل شيء.
 
 
لكن عليك أن تعرف أن للأطفال حاجات يصعب عليهم التعبير عنها بالضبط.
 
 
فيما يلي عشرة أشياء قد يقولها طفلك، وتعني أنهم يعانون من القلق، بحسب موقع "curiousmindmagazine".
 
 
1- " بطني يؤلمني"
 
 
إذا كان طفلك يردد هذه الكلمات، وتبعها علامات أخرى للقلق، مثل خفقان القلب، والتوتر، واحمرار الخدين، ونوبات الهلع أو الغثيان، فاعلم أن هناك أمرا ما وراء ذلك.
 
 
2- " أنا لا أشعر بخير، أشعر بالغثيان"
 
 
يعد الغثيان جزءا طبيعيا وشائعا من القلق، ولكن إذا كان هناك شيء يجعل طفلك يريد إخبارك به قبل الذهاب للمدرسة، فاعلم أن الغثيان قد يكون ناتجا عن القلق.
 
 
3- "أنا لست جائعا"
 
 
أثناء القلق، ترسل اللوزة، وهي جزء من الدماغ مسؤول عن تكون وتخزين الذكريات بالأحداث العاطفية، رسالة إلى جسمك لتوفير الطاقة، عندما تعتقد أن هناك خطرا قد يصيب الجسم.
 
 
4- " أنا حزين ولا أعرف لماذا؟"
 
 
اللوزة تتحكم في المشاعر القوية، لذا عندما يصل القلق لذروته يمكن أن يتحول إلى حزن، وهذا يعني أن مخهم في حالة تأهب قصوى.
 
 
5- "لكن، ماذا لو... ؟"
 
 
يمكن للقلق أن يجعل طفلك دائما يتساءل في محاولة للبقاء آمنا من خلال القضاء على أكبر عدد ممكن من المواقف والمخاطر غير المعروفة.
 
 
يمكنك المساعدة في تثبيط مخاوفهم عن طريق التحدث معهم، والتعرف على مخاوفهم ومشاعرهم.
 
 
6- "لا أريد الذهاب إلى المدرسة"
 
 
بما أن القلق يتم التحكم به من منطقة في الدماغ تعمل على الغريزة، فإنها لا تظهر دائما عقلانية. هذا يعني أن الدماغ يمكن أن يعتقد أن هناك نوعا من الخطر، حتى لو لم يوجد أي مشاكل مع المدرسة أو المدرسين أو الأصدقاء.
 
 
7- "لا أستطيع النوم"
 
 
على الرغم من أن العقل القلق يمكن أن يبقي نفسه مشغولا طوال اليوم، إلا أن أكثر الأوقات المفضلة لديه هي الليل، وهو الوقت الذي لا يوجد فيه أي شيء يمكن أن ينسيك القلق.
 
 
8- "ذراعي/ ساقي تؤلمني" 
 
 
عندما يتعامل الأطفال مع القلق، قد لا يدركون بأن التوتر قد يجعل أيديهم وأرجلهم تتصلب أو تضعف أو تؤلمهم. يمكنك مساعدتهم لتخفيف التوتر عن طريق توجيههم لتمارين استرخاء العضلات.
 
 
9- "أنا منهك"
 
 
يمكن للعقل القلق إبقاء الأطفال مستيقظين طوال الليل مع الكثير من الأفكار المتطفلة، إن التعامل مع مثل هذه الأفكار عند وقت النوم أمر مرهق ويستنزفهم؛ لذا تشتيت الذهن يمكن أن يساعدهم على تخفيف التعب.
 
 
10- "أريدك أن تبقي معي" 
 
 
بالطبع، لا يوجد مشكلة في بالبقاء مع طفلك والقرب منه، ولكن إذا زاد الأمر عن حده فقد يتحول إلى مشكلة كبيرة. قلق الانفصال يؤدي إلى الخوف من حدوث شيء سيئ لكما بينما لا تكونان حول الطفل، لكن هذا الخوف لن يدوم طويلا، وبمجرد أن يدرك الطفل أنكما بخير، قلقه سوف يتلاشى.
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