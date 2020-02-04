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3 فيتامينات يمكنها أن تبعد عن طفلك فيروس كورونا

4
FEBRUARY
2020
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عربي21 - قال خبير التغذية من كلية الطب في جامعة إندونيسيا، البروفيسور سابتاواتي باردوسونو، إن الأطفال أقل قدرة على التحمل وأكثر عرضة للفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا، لذلك يجب زيادة قدرتهم على التحمل، من خلال التغذية السليمة والنظيفة وإجراءات الحماية والوقاية لكن من الضروري تزويدهم بثلاث فيتامينات أساسية. بحسب موقع "تيمبو".
 
 
وبحسب البروفيسور فإن الفيتامينات لديها وظيفة مهمة كحامي لنظام المناعة مؤكدا أن "هناك ثلاثة فيتامينات مهمة للأطفال، خاصة لمنع فيروس كورونا، إنها فيتامين "أ"، وفيتامين "ج" ، وفيتامين "د".  
وظيفة فيتامين "أ" هي تعزيز مناعة الطفل ونموه، وقال البروفيسور سابتاواتي "الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "أ" هي الأسماك والجبن والروبيان والحليب والبيض والجزر والبطاطا الحلوة والبروكلي واللفت وغيرها من الخضروات الطازجة".
 
 
أما فيتامين "سي" فهو أحد مضادات الأكسدة القوية ويمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، وكذلك تعزيز نظام المناعة لدينا، وأشار البروفيسور إلى "الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (C) هي الفراولة والأناناس والقرنبيط والمانجو والكيوي والبرتقال والجوافة".
 
 
وتشير جميع الأبحاث العالمية لإصابة أغلب الأشخاص حول العالم بنقص فيتامين "D" حيث يعاني حوالي50% من الأشخاص في العالم من نقص الفيتامين، وأكد البروفيسور أنه أحد أهم أدوات المناعة في الجسم وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى إمكانية الحصول على فيتامين "د" من الشمس، يمكنك أيضًا الحصول عليه من البيض والأسماك والفطر والحبوب".
 
 
أوضح البروفيسور سابتاواتي إلى أنه وإلى جانب الاحتياجات الغذائية، يجب حماية الأطفال من التعرض للمخاطر البيئية المحيطة، وأكد على ضرورة غسل اليدين بالصابون بانتظام، بعد جميع الأنشطة لأن هذا الفيروس يمكنه الالتصاق بالأشياء.
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