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كيف نتخلص من التوتر النفسي؟

3
FEBRUARY
2020
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يؤكد توماس لوي، أستاذ علم النفس، على أن التنفس بطريقة 4-7 -11 ، التي تعني استمرار عملية الشهيق مدة أربع ثوان والزفير سبع ثوان، تساعد على التخلص من الإجهاد.
 
ويفيد موقع Focus.de، بأن توماس لوي أستاذ علم النفس الجسدي والعلاج النفسي في مستشفى جامعة ريغنسبورغ،  يقول "تجعلنا الحياة اليومية في حالة توتر. ولكن بمساعدة خدعة بسيطة يمكننا تجنب هذا التوتر، ليس فقط بالاسترخاء ولكن بجعلها مفيدة للصحة".
 
ويقترح لوي، تعلم طريقة بسيطة للتنفس، هي كالتالي- يجب أن تستمر عملية الشهيق أربع ثوان، والزفير سبع ثوان مع تكرارها عدة مرات. لأن عملية التنفس هي القاسم المشترك لجميع طرق الاسترخاء. وهذا يساعد كثيرا في حالات التوتر النفسي المزمن والقلق الحاد وحالات اضطراب النوم.
 
ويقول "من المهم أن تكون مدة  الزفير دائما أطول من مدة الشهيق، حيث أن مثل هذه التمارين يجب أن تتكرر خلال فترة طويلة. لذلك أقترح استمرارها لمدة 11 دقيقة لغالبية الناس. وأن استمرارها لمدة ربع ساعة يؤدي إلى استرخاء الجميع تقريبا".
 
وأضاف البروفيسور لوي، هذه الطريقة في التنفس تستخدم في رياضة اليوغا أيضا، لأن ميزتها تكمن في سهولة استخدامها في حياتنا اليومية. لذلك يقترح تكرارها عدة مرات في اليوم للتخلص من التوتر النفسي.
روسيا اليوم
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