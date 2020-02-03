living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعاون "دوائي" عملاق لتطوير عقار لفيروس كورونا الجديد

3
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بدأت شركة الأدوية البريطانية "غلاكسوسميثكلاين بي.إل.سي" التعاون مع "التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة" للمساهمة في جهود تطوير لقاح مضاد لتفشي فيروس كورونا.
 
وجاء في بيان صادر عن كل من غلاكسوسميثكلاين والتحالف، وهو كيان خاص مقره النرويج، الاثنين، أنهما يتعاون من أجل تطوير لقاح مضاد للفيروس، الذي تفشى في الصين مؤخرا.
 
وأوضح البيان إن غلاكسوسميثكلاين ستعمل على توفير "تكنولوجيا منصة تعزيز فاعلية العلاج الطبي" لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، الذي يعرف أيضا باسم "فيروس كورونا ووهان" وكذلك "2019 - إن.سي.أو.في"، مضيفا أن الشركة البريطانية ستتعاون مع كيانات يمولها التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة.
 
ويتيح استخدام منصة تعزيز فاعلية العلاج الطبي إنتاج المزيد من جرعات اللقاح المضاد، ومن ثم سيزيد من توفيره لمزيد من البشر، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
 
يشار إلى أن الفيروس سريع الانتشار أدى، حتى الآن، إلى مقتل ما يزيد على 362 شخصا في الصين، وانتشر في أكثر من 24 دولة وتسبب في تضرر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب توقف السفر وإغلاق شركات.
 
وحتى الآن، لا يوجد لقاح معروف لعلاج فيروس كورونا، على الرغم من شفاء أكثر من 486 شخصا من المرض.
 
وتعمل الكثير من المنظمات ومن بينها "التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة" على تطوير عقار للفيروس، الذي تفشى أول مرة في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في الصين في أواخر ديسمبر الماضي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout