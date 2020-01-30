living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شعور مزعج في منطقة معينة من الجسم قد يدل على إصابة بالسرطان!

30
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يبدأ سرطان القولون في الأمعاء الغليظة دون أن يواجه المرضى أي أعراض في المراحل المبكرة من المرض القاتل.
 
وعندما تظهر الأعراض، فمن المرجح أن تختلف تبعا لحجم السرطان وموقعه في الأمعاء الغليظة. ويقول خبراء إن الشعور بالألم المستمر في منطقة معينة من الجسم، قد يعني أن هناك خطرا.
 
ويُصاب الفرد بسرطان القولون عندما تشهد الخلايا السليمة تغيرات في الحمض النووي، الذي يحتوي على مجموعة من التعليمات، تخبر الخلية بما يجب القيام به.
 
وتنمو الخلايا السليمة وتنقسم بطريقة منظمة، للحفاظ على عمل الجسم بشكل طبيعي. ولكن عندما يتلف الحمض النووي للخلية وتصبح سرطانية، تستمر الخلايا في الانقسام حتى عندما لا تكون هناك حاجة إلى خلايا جديدة. ومع تراكم الخلايا، فإنها تشكل ورما.
 
وبمرور الوقت، يمكن أن تنمو الخلايا السرطانية، لغزو وتدمير الأنسجة الطبيعية القريبة. ويمكن للخلايا السرطانية الانتقال إلى أجزاء أخرى من الجسم لتشكيل رواسب هناك.
 
وعندما يحدث هذا، يمكن أن يلاحظ أي فرد إزعاجا مستمرا في البطن، قد يعني حدوث أعراض مبكرة لسرطان القولون.
 
ويؤثر سرطان القولون غالبا على عادات الأمعاء، والتي يمكن أن تؤدي إلى التشنج والانتفاخ. ويمكن أن يسبب التعب بسبب فقدان الدم الداخلي أو استخدام خلايا السرطان لطاقة الجسم.
 
ويمكن تشخيص سرطان القولون في أي عمر، لكن غالبية المصابين بسرطان القولون ممن تجاوزوا 50 عاما.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout