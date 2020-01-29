الإمارات.. تفاصيل جديدة عن العائلة المصابة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن العائلة التي أصيب أفرادها بفيروس كورونا الجديد.



وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن العائلة المصابة بالفيروس صينية، وإن عدد الأشخاص المصابين هم 4 أفراد من عائلة واحدة، وجميعهم في حالة مستقرة.

وأكدت الوزارة أنه "تم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالميا عند التعامل مع الحالات المصابة".وأكدت الوزارة أنها "بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق".

وشددت الوزارة على أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس، مؤكدة أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية، وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

ووجهت الوزارة رسالة طمأنة للجمهور حول الوضع الصحي العام، مؤكدة أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة.