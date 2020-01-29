living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ذهب للمستشفى ليزيل البشار بين أسنانه فرجع بـ"قلب مفتوح"

29
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لندن- عربي21 - خضع رجل إنجليزي لعملية قلب مفتوح، بعد أن بدأ الأمر معه بجزء من البشار عالق بين أسنانه.
 
 
وقالت زوجته إن آدم مارتن، البالغ من العمر 41 عاما، لا يزال يتعافى من عدة جراحات، بعد أن استهدفت العدوى قلبه.
 
 
وبدأت القصة في أواخر شهر أيلول/ سبتمبر، حيث كان مارتن يشاهد فيلما مع زوجته هيلين في المنزل، ويستمتعان بتناول البشار، بحسب "واشنطن بوست".
 
 
ولكن قشرة من البشار علقت بين أسنانه ولثته على الجانب الأيسر من فمه، لمدة ثلاثة أيام، ما آثار غضبه، حاول مارتن التخلص منها باستخدام أي شيء يمكن أن يجده أمامه، بما في ذلك غطاء القلم، عود تنظيف الأسنان، جزء من سلك معدني، ومسمار معدني، لكن دون فائدة، ما جعله يستسلم للأمر، ويحاول أن يتجاهل الألم.
 
 
بعد عدة أسابيع، بدأ يصاب بالتعرق ليلا والإرهاق الليلي، وكان يفترض أنه مصاب بنزلة بردية. وبعد تحديد موعد مع طبيبه، اكتشف أنه أصيب بنوبة قلبية، وكشف اختبار للدم عن وجود التهاب.
 
 
ولم يتعاف بالأدوية التي تم وصفها له، واستمرت الأعراض، وأصيب بآفة جانوي على أصبع قدمه، وهي علامة يمكن أن تشير إلى وجود التهاب الشغاف الجرثومي، وهو التهاب يصيب بطانة القلب؛ بسبب البكتيريا.
 
 
وقد يؤدي تطور هذه البكتيريا إلى إلحاق ضرر شديد بصمامات القلب أو إتلافها إذا لم يتم علاجها فورا.
 
 
وقال مارتن لصحيفة ديلي ريكورد: "لقد شعرت بالمرض، وعرفت أنني لست بخير على الإطلاق".
 
 
وبعد التشخيص، تساءل الأطباء عن سبب ذلك، وكان كل تفكيره يدور حول محاولته البائسة في إخراج قشرة البشار العالقة، التي تسببت له بذلك.
 
 
وقال الأطباء إنه لو تم الكشف عن المرض مبكرا، لكان سيتم علاج العدوى بالمضادات الحيوية، ولكن بما أنه فات الأوان، فقد خضع مارتن لعملية استغرقت ما يقارب خمس ساعات؛ لإزالة جلطة في ساقه، فضلا عن جراحة القلب المفتوح.
 
 
وقال لصحيفة ديلي ريكورد: "لم يعد قلبي يعمل بشكل صحيح، لقد أكلت البكتيريا صمامات القلب".
 
 
وكان قد تم تغيير الصمام الأبهري، وإصلاح الصمام التاجي، وعلاج الخراج، تمكن مارتن من العودة أخيرا إلى منزله في أواخر شهر تشرين أول/ أكتوبر، لكنه ما زال يتعافى.
 
 
وقال آدم مارتن إنني محظوظ جدا لأنني ما زلت على قيد الحياة. وأضاف أنه لن يتناول البشار أبدا ما دام حيّا.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout