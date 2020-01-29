تسع خرافات يعتقدها الناس عن الرياضة

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لندن- عربي21- يعاني الكثير من الناس من تخصيص وقت للتمارين الرياضية في حياتنا المزدحمة، على الرغم من فوائدها. وهناك الكثير من المفاهيم الخاطئة التي تجعل البعض لا يخصص الوقت لممارسة النشاط البدني، فيما يلي تسع خرافات شائعة حول التمارين الرياضية.

1- لقد كنت أمارس الرياضة في السابق؛ لذا أنا لا أحتاجها. لسوء الحظ فإن الفوائد الصحية المترتبة نتيجة التمارين الرياضية لا تدوم إذا لم تقم بممارسة الرياضة بشكل منتظم ومستمر، ويمكن لتقليل الرياضة أو قطعها أن تؤدي إلى خسارة ملحوظة في الفوائد الصحية، مثل اللياقة البدنية للقلب والأوعية الدموية، والقدرة على التحمل. لذا فالاستمرارية هي المفتاح.

2- عملي يتطلب الوقوف والحركة، هذا يكفي. الوقوف على قدميك طوال اليوم يجعلك تتمتع بمستوى عال من النشاط البدني، لكن ليس له فوائد التمارين الرياضية ذاتها. ولتحسين الفوائد الصحية عليك أن تقوم بزيادة مستويات التمارين بمعدل 150 دقيقة على الأقل أسبوعيا.

3- يجب أن تكون التمارين الرياضية 10 دقائق على الأقل، وإلا فإنها مضيعة للوقت. الخبر السار هو أن الإرشادات الحديثة ألغت المدة للتمارين الرياضية، لا يوجد حد أدنى للفوائد الصحية؛ لذا يمكنك القيام بالأعمال اليومية النشطة، مثل صعود الدرج والمشي والقيام بأعمال الحديقة لتحسين صحتك.

حاول أن تمارس الرياضة على فترات متقطعة (نصف دقيقة إلى دقيقتين) على مدار اليوم.

4- أعاني من مرض مزمن؛ لذا يجب علي تجنب ممارسة الرياضة. لكن هذا ليس صحيحا؛ لأن النشاط البدني سيفيد صحتك، حتى لو كنت مصابا بالسرطان أو أمراض القلب أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، كن نشيطا بقدر ما تسمح به حالتك. إذا كانت لديك احتياجات صحية معقدة، فاطلب الحصول على تصريح طبي، وتكلم مع طبيبك حول ممارسة الرياضة.

5- أنا كبير في السن؛ لذا لا يتوجب علي ممارسة الرياضة، هذا ليس صحيحا. تشير الدلائل إلى أن الشيخوخة وحدها لا تسبب مشاكل كبيرة لممارسي الرياضة، بل على العكس يمكن زيادة القوة والكتلة العضلية حتى لو كنت تبلغ من العمر 65 عاما أو أكبر.

6- التمارين الرياضية ستجعلني نحيلة جدا، وهذا ليس بالضرورة، فحتى تفقدي كمية كبيرة من الوزن عليك أن تعتمد على نظام غذائي مقيد للسعرات الحرارية ونشاط بدني قد يصل إلى 300 دقيقة أسبوعيا لفقدان الوزن بشكل ملحوظ.

7- أنا أقوم بالركض مرة بالأسبوع، وهذا ليس كافيا. كن مطمئنا أن أي قدر من الركض تمارسه حتى لو مره واحدة في الأسبوع يؤدي إلى فوائد صحية مهمة. إن لم يكن لديك متسع لممارسة الرياضة يوميا فإن الركض لمرة واحدة بوتيرة بطيئة قد يحسن من صحتك، ويقيك من خطر الوفاة المبكرة.

8- أنا حامل؛ لذلك علي ألّا أجهد نفسي. النشاط البدني معتدل الكثافة آمن جدا للنساء الحوامل اللواتي يتمتعن بصحة جيدة عموما، ولا يشكل خطرا على الجنين، بل إنه يساعد في تقليل خطر زيادة الوزن المفرط، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري أثناء الحمل.

9- أنا مريض، ولا ينبغي علي ممارسة الرياضة. إذا كنت تعاني من الحمى، أو لا تشعر بأنك على ما يرام، وتعاني من الألم والإرهاق، فهوّن على نفسك، ولا تمارس الرياضة، استمع إلى جسدك، وإلى ما يحتاجه. ولكن إن كنت تستطيع، فلا تتوان، وقم بتغيير بيجامتك، وانهض وتحرك.