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فيروس كورونا الجديد في 6 معلومات

29
JANUARY
2020
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فيما يلي بعض السمات الرئيسية لفيروس كورونا الجديد الذي تم رصده في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر/كانون الأول وتسبب في تفشي المرض داخل الصين وخارجها:
 
* فيروسات كورونا التاجية عائلة من الفيروسات اشتُق اسمها من شكلها كما تبدو تحت المجهر، فهي ذات أسطح كروية ومغطاة بزوائد تشبه التيجان.
 
*‭ ‬هناك مجموعة كبيرة من الأعراض التي تترافق مع الإصابة بفيروسات كورونا، مثل الحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبته. وفي حالات الإصابة المعتدلة يمكن أن تتسبب الفيروسات في أعراض شبيهة بنزلات البرد، في حين أن الحالات الحادة قد تسبب الالتهاب الرئوي، ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، والفشل الكلوي وتفضي إلى الوفاة.
 
* مثله مثل الفيروسات التاجية الأخرى، ينتقل فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في الصين مؤخرا من شخص لآخر عبر الرذاذ عندما يتنفس المريض أو يسعل أو يعطس.
 
* تتراوح فترة الحضانة للفيروس الجديد بين يوم واحد و14 يوما، وهناك روايات محدودة عن أنه قد ينتشر أيضا قبل ظهور الأعراض.
 
* يقول أخصائيو الأمراض المعدية والفيروسية إن نطاق التفشي الحالي يشير الآن إلى "قدرة ذاتية" على الانتقال من إنسان إلى إنسان. ويقدرون أن كل شخص مصاب يصيب اثنين أو ثلاثة آخرين في المتوسط.
 
* يتضمن اختبار الكشف عن الفيروس الجديد بالصين استخدام تفاعل البلمرة المتسلسل والذي يحدد الحمض النووي للفيروس في العينات. وقد
تكون هذه العينات عبارة عن مسحات من الحلق أو السعال أو عينات دم من المرضى الذين يعانون حالات شديدة.
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