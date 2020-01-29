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أول صورة لفيروس "كورونا" استخرجوه من أحد ضحاياه بالصين

29
JANUARY
2020
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أفرجت السلطات الصينية عن صورة، هي الأولى للفيروس الذي أودى بحياة 81 صينيا حتى الآن، وأصاب 2800 آخرين، وهي ألكترو- مجهرية، وزعها مركز National Microbiology Data Center بعد استخراج الفيروس من الجهاز التنفسي لأحد ضحاياه، وتصويره في أحد مختبرات المركز بمدينة Wuhan التي ظهر فيها الوباء لأول مرة.
 
وكان Zhou Xianwang رئيس بلدية المدينة، ذكر في مؤتمر صحافي عقده الأحد ووزع فيه الصورة، أن الفيروس المعروف باسم 2019-nCov حمل أكثر من 5 ملايين من سكان المدينة على مغادرتها، وأن الصورة الحاملة رمز NPRC 2020.00002 بعد تكبيرها، وهي التي تنشرها "العربية.نت" إلى اليمين أعلاه، هي لفيروس تم استخراجه يوم 22 يناير الجاري من أحد قتلاه، فيما سبق وتم تصوير الفيروس نفسه في 6 يناير الجاري أيضاً، وصورته إلى اليسار.
 
ونرى الفيروس شبيهاً في الصورتين بالهالة الشمسية، وهي ما تعنيه كلمة Corona باللغة اللاتينية، وتعني "التاج" أيضاً في بعض مدلولاتها، لأنه شبيه بالتاج، ولهذا السبب تم إطلاق الاسم عليه.
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