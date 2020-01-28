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أطعمة غذائية تحرق دهون البطن بسرعة

28
JANUARY
2020
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كشف خبراء التغذية الإسبان غيليرمو غوميز فيرا و نوريا مونفوليدا طريقة للتخلص من دهون البطن والحصول على كتلة عضلية في نفس الوقت.
 
وقال الخبيرغوميز فيرا في حديث لمجلة La Vanguardia، من الأفضل تقسيم  التمارين الرياضية والنظام الغذائي إلى مرحلتين. وللحصول على نتائج على هيئة جيدة للجسم، من الأفضل في البداية تنمية الكتلة العضلية عدة أسابيع، وبعد ذلك البدء بحرق دهون البطن.
 
وأضاف، تشكل البروتينات أساس النظام الغذائي في حالة التمارين الرياضية، وخاصة البيض لأنه يحتوي على مادة الليوسين (حمض أميني) الذي يساعد على تنمية الكتلة العضلية. وأضاف، كان يعتقد سابقا أن تناول البيض له علاقة بتطور أمرض القلب الخطيرة مثل تصلب الشرايين الناتج عن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الجدال بين العلماء مستمر حول هذه المسألة حتى الآن. فمثلا في عام 2019 المنصرم نشرت مجلة European Journal of Nutrition، نتائج دراسة علمية تعيد الاعتبار للبيض، حيث تبين أن تناول بيضة واحدة يوميا لا يشكل أي خطورة على الصحة.
 
وأضاف الخبير، المادة الغذائية الثانية الغنية بمادة الليوسين، هي لحم الدجاج، حيث تحتوي 50 غراما منه على 2-3 غرام من الليوسين. لذلك يعتبره العلماء أفضل بديل للحوم الحمراء. وينصح الخبراء الأشخاص النباتيون بتناول التوفو (جبن نباتي مصنوع من حليب الصويا).
 
وينصح خبراء التغذية الإسبان بتناول الموز قبل البدء بالتمارين الرياضية، ولبن الزبادي من دون سكر بعد الانتهاء منه. وكذلك بأكل سمك التونة والبقوليات والأفوكادو.
روسيا اليوم
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