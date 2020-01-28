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خوفا من "كورونا".. الذهب يبلغ ذروة 3 أسابيع

28
JANUARY
2020
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ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع، اليوم الاثنين، حيث حدت بواعث القلق من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا بالمستثمرين إلى الهروع صوب الملاذات الآمنة.
 
وبحلول الساعة 18:50 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1577.31 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، زادت الأسعار إلى 1586.43 دولار، أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير.
 
وتحدد سعر التسوية في عقود الذهب الأميركية الآجلة على ارتفاع 0.3 بالمئة إلى 1577.4 دولار للأوقية.
 
وقال إدوارد ماير، المحلل لـ"دى إي.دي إند إف مان"، كابيتال ماركتس "الشراء في الملاذات الآمنة أوقد شرارته هذا الفيروس في الصين ونرى عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم ... إنه الفزع في الأغلب، فالأسواق تنظر في إمكانية أن يتباطأ الاقتصاد الصيني".
 
وتابع "قد نسجل المرتفعات التي سبق بلوغها في الآونة الأخيرة فوق 1600 دولار إذا تدهور هذا الوضع".
 
وزادت حصيلة وفيات الفيروس إلى 81 في الصين، إلى جانب 2800 إصابة مؤكدة، في حين وصل الفيروس إلى أكثر من عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا.
 
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم الشحيح في السوق 5.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2287.46 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 1.8 بالمئة إلى 983.76 دولار للأوقية.
 
وقال ماير "البلاديوم شهد مكاسب كبيرة حتى الآن، ولا يمكن أن يرتفع إلى الأبد. تصحيح ما سيحدث عند نقطة ما".
 
وهبطت الفضة 0.2 بالمئة إلى 18.05 دولار للأوقية، بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير عند 18.33 دولار.
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