living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما المواد الغذائية التي تسبب اضطرابات هرمونية؟

27
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت دانييلا كريل أخصائية التغذية في مركز المستهلك في بافاريا، قائمة بالمواد الغذائية المفيدة التي يسبب الإفراط بتناولها أضرارا للجسم.
 
ويفيد موقع Focus.de، بأنه وفقا للخبيرة، تحتوي المعلبات على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة، التي تساعد على تعزيز منظومة المناعة في الجسم، وتخفيض خطر الإصابة بالسرطان، ولكن العلبة بحد ذاتها قد تكون خطرة على الصحة.
 
وقالت موضحة، غالبا توجد في الغلاف الداخلي للعلبة مادة بيسفينول А (ثنائي الفينول أ)، التي عند اختلاطها بالمادة الغذائية، تسبب اضطرابات هرمونية في الجسم. لذلك تقترح الخبيرة استخدام معلبات في مرطبانات زجاجية فقط لتجنب هذا الضرر.
 
وتشير الخبيرة، إلى أن الأسماك وخاصة التونة، تحتوي على عنصر الزئبق، إضافة إلى المواد الغذائية المفيدة للجسم. كما تضاف المضادات الحيوية في تغذية سمك السلمون.
 
وتضيف الخبيرة الألمانية، أنه يوجد في الأرز عنصر الزرنيخ، وأن نسبة صغيرة منه مضرة للأوعية الدموية وتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وأما نسبة كبيرة منه فتزيد من خطر أمراض السرطان. كما أن الزرنيخ يمكن أن يصل إلى المواد الغذائية عن طريق الأسمدة والمياه.
 
وتنصح كريل، بتناول الأرز البني بدلا من الأرز الأبيض، لأن الأخير عمليا خال من المواد المفيدة للجسم.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout