خبير عقاقير سعودي يصف 5 أعشاب لمواجهة الفيروسات..

A + A -

أفاد جابر القحطاني، الأكاديمي وأستاذ علم العقاقير، بوجود أعشاب طبيعية قادرة على تقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان ومواجهة الفيروسات الموسمية والقضاء عليها.

ونقت صحيفة "سبق" عن القحطاني توصيته بـ"مواجهة الفيروسات الموسمية باستخدام حشيشة القنفذ المعروفة لتعزيز الجهاز المناعي، ومكافحة الفيروسات، وبالأخص فيروسات الإنفلونزا الموسمية. ويمكن كذلك استخدام فيتامين (ج) المستخلص من الحوامض، مثل الليمون والبرتقال، وكذلك الفلفل الأحمر والبروكلي".

ولفت خبير العقاقير إلى أنه "وجد أن البيلسان الأسود الموجود على هيئة مستحضر مقنن يساعد في القضاء على فيروس الإنفلونزا الموسمية".

وأشار القحطاني كذلك إلى أن "نبات المليسة هو الآخر يلعب دورا في علاج فيروس الإنفلونزا الموسمية، إضافة للثوم الذي يقضي على كثير من الفيروسات، وبالأخص فيروسات الزكام والإنفلونزا، ويساعد في رفع الجهاز المناعي".