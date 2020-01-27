توكو-إيكامبي يسجل في ظهوره الأول مع ليون أمام تولوز

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ليون (فرنسا) (رويترز) - سجل كارل توكو-إيكامبي هدفا في ظهوره الأول مع أولمبيك ليون ليقوده للفوز 3-صفر على تولوز فريق الذيل ويتقدم إلى المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأحد.

واختتم الكاميروني توكو-إيكامبي، المعار من فياريال، أهداف ليون بعدما سجل ماكسويل كورنيه وموسى ديمبلي ليصبح رصيد الفائز 32 نقطة من 21 مباراة.

وشارك توكو-إيكامبي بدلا من مارتن تيرييه في الشوط الأول بعدما سقط زميله أرضا وفقد الوعي في الملعب وخرج محمولا على محفة وسط تحية حارة من المشجعين. وقال ليون إن لاعبه تيرييه استعاد وعيه بعد ذلك.