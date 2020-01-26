living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيروس "كورونا" الصيني.. هل ينتقل عبر التبضع الإلكتروني؟

26
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 تتزايد حدة المخاوف بعد إعلان السلطات الصينية ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" الجديد إلى 56 شخصا، وإصابة نحو 2000 شخص حتى الأحد، فضلا عن إغلاقها لأربع مدن كبيرة في محاولة للحد من انتشار هذا الفيروس.

وفي أول خروج إعلامي له منذ بداية ظهور الفيروس، حذر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، من "تسارع" انتشار الفيروس القاتل، معترفا بأن بلاده تواجه "وضعا خطيرا".

ويتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما إذا كانت عدوى هذا الفيروس القاتل، قابلة للانتقال عبر السلع القادمة من الصين؟ خاصة وأن السوق الصينية عبر الإنترنت تشهد نموا كبيرا، بسبب سهولة وصول البضائع إلى جميع دول العالم وأسعارها المنخفضة.

"وسواس" ومعلومات "خاطئة"
وفي سياق هذا السجال على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الدكتور فهد الحضيري، المتخصص في الخلايا السرطانية، إن "الملابس المستوردة من الصين، لا تتسبب في انتقال فيروس كورونا الجديد".

وأوضح أن تعميم فكرة انتقال الفيروس من خلال البضائع القادمة من الصين "وسوسة ومعلوماتها خاطئة".

وأوضح الأخصائي على "تويتر" إن الفيروس "موجود في منطقة محددة بالصين"، مضيفا أن معظم الفيروسات تموت خلال دقائق بمجرد خروجها من فم المصاب عن طريق العطس، أو سوائل الجسم، وأنها تنتقل بالاتصال المباشر مع المصاب فقط.

"لا خطر" في انتقاله عبر السلع
وفي جانب آخر، قال ميخائيل شيلكانوف، رئيس مختبر علم الفيروسات، أنه "لا يوجد خطر لانتقال فيروس كورونا عن طريق البضائع أو الطرود القادمة من الصين عبر المتاجر الإلكترونية".

وجاء تعليق الأخصائي الروسي، في "صحيفة "إزفيستيا" الروسية، قال فيه إن "القطرات الصغيرة التي تحوي الفيروس والتي تتشكل عند السعال والعطس تستقر على الأدوات المنزلية، وقد يصاب الشخص الذي يلمسها بشكل مباشر وفي نفس اللحظة".

وترى غالينا كوزيفنيكوفا، رئيسة قسم الأمراض، ضمن جواب عبر متجر "علي إكسبرس روسيا" على هذا الجدل، إن انتقال فيروس كورونا عن طريق طرد من مواقع التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة، على غرار "علي بابا"، هو "أمر غير مرجح" بسبب "حساسية مسببات الأمراض للتغيرات البيئية".

وقالت: "عادة، يعيش الفيروس في البيئة الخارجية لبضع ساعات فقط".

إمكانية الانتقال عبر اللمس
ومع ذلك، يعتقد بعض العلماء أن العدوى ممكنة عن طريق لمس الأماكن الملوثة بالفيروس.

الدكتورة جزلة فضة، أخصائية الصحة العامة، قالت لـ"الحرة"، إنه ينتقل على نفس الطريقة العادية التي تنتقل بها باقي الفيروسات عادة.

وذلك، حسب الخبيرة، من خلال اللمس للأجسام الملوثة بالفيروس سواء كان أصلها من البشر أو الحيوانات، وأيضا عن طريق الجهاز التنفسي.

فيروس ذو تاريخ مخيف
وقتل فيروس "عرض الجهاز التنفسي الحاد"، المعروف باسم "سارس"، قرابة 800 شخص في أوائل عام 2000 وهو أيضا من بين أنواع فيروس "كورونا"، كما تنضم للعائلة الفيروسية ذاتها نزلات البرد الشائعة.

وتقول السلطات الصينية إن هذا النوع الجديد من فيروس "كورونا" نشأ في سوق للأغذية البحرية في ووهان "تجرى فيها عمليات بيع غير قانونية للحيوانات البرية".

ويصيب الفيروس الرئة وتبدأ أعراضه بحمى وسعال، ويمكن أن تتطور الأعراض إلى صعوبات في التنفس.

ولم يتم حتى الآن ابتكار مصل مضاد للفيروس الجديد، ولا تزال ثلاث فرق طبية تعمل على تحقيق هذه الغاية.

الحرة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout