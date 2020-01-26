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الصين تعلن التوصل لدواء مضاد لفيروس "كورونا" القاتل

26
JANUARY
2020
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أشخاص يرتدون كمامات في بكين - رويترزأشخاص يرتدون كمامات في بكين - رويترز
 
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، عن التوصل لدواء مضاد لفيروس "كورونا" المتفشي في البلاد، والذي أسفر عن مقتل 56 شخصا وأكثر من ألف إصابة.
 
وقال رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية، التابع للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن "المركز قد شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد، وذلك حسب وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.
 
وأكد أن "المركز عزل الفيروس، ويقوم حاليا بتحديد سلالته"، مضيفا أنهم "يعملون أيضا على فحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد".
 
وأكدت الصين، في وقت سابق، إصابة 1975 شخصا بفيروس كورونا الجديد بحلول 25 كانون الثاني في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56.
 
وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان: "بحلول منتصف ليل 25 كانون الثاني تم تسجيل 1975 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 30 منطقة بجميع أنحاء البلاد من بينها 324 حالة خطيرة، ووفاة 56 شخصا"، فيما قالت صحيفة "غلوبال تايمز"، إن حصيلة وفيات فيروس كورونا ارتفعت إلى 54 شخصا، فضلا عن إصابة 300 حالة جديدة.
 
وكان الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، أكد أمس السبت، على أن فيروس كورونا الجديد ينتشر بشكل سريع، وأن بلاده تواجه "وضعا خطيرا".
وذكر الإعلام الرسمي الصيني أن كافة وكالات السياحة تعتزم إلغاء أية أفواج سياحية، فضلا عن تأجيل مؤقت لبيع تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق على خلفية تفشي الفيروس، فيما لفت التليفزيون المركزي إلى أن الأفواج التي غادرت الصين بالفعل بإمكانها استكمال رحلاتها.
 
ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".
 
وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت، وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.
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