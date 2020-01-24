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هل السمنة معدية؟

24
JANUARY
2020
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ليست السمنة مرضا معديا ولا يمكن انتقالها من شخص إلى آخر. ولكن خبير التغذية الروسي الدكتور ميخائيل غينزبورغ، يشير إلى وجود حالات استثنائية.
 
ويقول الدكتور ميخائيل غينزبورغ، دكتوراه في الطب ، مدير معهد البحوث وعلم التغذية في  سمارا، أخصائي التغذية، إن زيادة الوزن والسمنة يعاني منها الكثيرون ممن بلغوا الثلاثين من العمر. وبسببها يصابون بأمراض أخرى. فوفقا لبيانات الهيئة الفدرالية لحماية المستهلك في روسيا، يعود السبب الرئيس في ذلك إلى قلة النشاط البدني واتباع نظام غذائي غير صحي.
 
ولكن هناك سبب خاص آخر لزيادة الوزن، وهو أن الإنسان كأي كائن آخر من الرئيسيات، يتميز بما يسمى "تقليد السلوك". والإنسان بطبيعته يقلد السلوك الجيد والسيء. وكلما كان الشخص أقل تنظيما، مال إلى تقليد المحيطين به".
 
ويضيف، يمكن ملاحظة هذا التقليد في مجموعات الأصدقاء الذين يلتقون حول مائدة الطعام بصورة دورية ويقلدون بعضهم البعض، ما يسبب زيادة وزنهم كيلوغرامات إضافية. وأن الحالة الخاصة هي حصول آباء المستقبل على هذه الكيلوغرامات. ويقول "نلاحظ دائما زيادة الوزن عند الرجال الذين زوجاتهم حوامل. الأمر بالنسبة للزوجة شيء طبيعي، ولكن لماذا يزداد وزن الزوج. يبدو أن هذا يحصل بسبب تقليل الرجل من نشاطه البدني وقضاء المزيد من الوقت في البيت ويلتهم الطعام بشهية وسرور".
روسيا اليوم
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