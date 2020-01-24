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الصين تنشر الصور الأولى لفيروس كورونا القاتل

24
JANUARY
2020
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نشر العلماء الصينيون صورا لفيروس كورونا الجديد التقطوها بواسطة مجهر إلكتروني.
 
وكشف معهد علم الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم عن الصور في إطار حملة الوقاية والرقابة على تفشي الفيروس. وقامت وسائل الإعلام العالمية وغالبية شبكات التواصل الاجتماعي بإعادة نشر تلك الصورة.
 
يذكر أن معلومات أولى عن الفيروس بدأت ترد من مدينة ووهان الصينية نهاية ديسمبر الماضي. وأعلن العلماء آنذاك أن سلالة جديدة من فيروس كورونا 2019-nCoV هي التي تسببت في تفشي مرض الالتهاب الرئوي القاتل.
 
وانطلقت الإصابات الأولى بفيروس كورونا الجديد من سوق الأسماك. ويعتقد أن مصدره هو الثعابين التي اعتاد الصينيون تناول وجبات مطبوخة منها. وأكد العلماء لاحقا أن الفيروس ينتقل من إنسان إلى آخر ومن حيوان إلى إنسان.
 
وحسب المعلومات الأخيرة فإن عدد المصابين بالفيروس تجاوز 830 مريضا توفي 26 شخصا منهم. وقد خرج الفيروس عن حدود الصين وسجلت حالات الإصابة به في البلدان الآسيوية المجاورة والولايات المتحدة.
روسيا اليوم
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