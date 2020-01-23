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يفيد القلب ويخفض الوزن ويقي من السرطان.. هذه فوائد الفجل

23
JANUARY
2020
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يعد الفجل من الخضراوات الجذرية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، والتي تشمل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والزنك والمنغنيز والألياف ومضادات الأكسدة.
 
كما يحتوى الفجل على فيتامينات مفيدة مثل فيتامين "C" و"B" ومشتقاته، وفيتامين "A" و"K".
 
وتكمن فوائد الفجل في العلاج أو الوقاية من العديد من الأمراض، بحسب ما أورده موقع "إن دي تي في فوود" NDTV Food، وكذلك ما أورده موقع "فوود داتا سنترال" FoodData Centralالأميركي.. ومنها:
 
 
1) يحمي كرات الدم الحمراء من التلف
يساعد الفجل في حماية كرات الدم الحمراء من التلف، كما يعزز من عملية توصيل الأكسجين للدم.
 
2) يحسّن الهضم
الفجل غني بالألياف التي تعزز من عملية الهضم وانتظام حركة الأمعاء، مما يساعد في تخفيف أعراض الإمساك. كما أنها تنظم من عملية إفراز "الصفراء"، مما يحمي الكبد والمثانة. وهي مفيدة أيضاً في منع احتباس الماء في الجسم.
 
 
3) مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية
يوفر الفجل العديد من الفوائد الصحية بسبب المواد الكيمياوية التى يحتوى عليها والتي تقلل من الأمراض التي تصيب القلب والأوعية الدموية. فالفجل غني بفيتامين "C" وحمض "الفوليك" والـ"فلافونويد"، وهي كلها عناصر مفيدة لصحة القلب.
 
4) للتحكم في ضغط الدم
الفجل يمد الجسم بالبوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم العالي وإبقاء ضغط الدم في المستوى المثالي.
 
 
5) يقوي المناعة
بما أن الفجل غني بفيتامين "C"، فإنه فعّال في الوقاية من نزلات البرد والسعال، ويحسن من مناعة الجسم بشكل عام. كما أن تناوله بانتظام، تمكن الجسم من مقاومة الجذور الحرة المضرة ويقاوم الالتهابات.
 
6) لفقدان الوزن
يحدث الفجل شعورا كبيرا بالامتلاء السريع، مما يعني أنها يفيد في حالات الجوع دون زيادة عدد السعرات الحرارية، كما أنه منخفض في الكربوهيدرات القابلة للهضم، ويحتوي على نسبة كبيرة من الماء، علاوة على ذلك، فهو يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تعطي شعوراً بالامتلاء، كما تنظم حركة الأمعاء، وكلها عوامل تساعد في فقدان الوزن وزيادة كفاءة التمثيل الغذائي.
 
 
7) خصائص مضادة للسرطان
نظرا لأن الفجل غني بمضادات الأكسدة كما يحتوي على فيتامين "C" وحمض الفوليك والأنثوسيانين، فقد تم ربطه بتأثير وقائي ضد بعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون والكلى والأمعاء وسرطان المعدة والفم.
 
 
8) لصحة ونضارة البشرة
عند تناول الفجل في صورة عصير بصفة يومية، فإنه يمنح البشرة الكثير من العناصر المفيدة، نظراً لاحتوئه على فيتامين "C" وزنك وفوسفور. كما أنه يحافظ على نضارة البشرة ويقيها من ظهور الحبوب والندوب.
 
9) لشعر قوي بدون قشرة
أثبتت الدراسات أن إضافة عصير الفجل على فروة الرأس يقوي الشعر وجذوره ويمنع تساقطه ويقي من ظهور القشرة.
 
 
10) يحافظ على رطوبة الجسم
تناول عصير الفجل بانتظام خلال فصل الصيف يمنح الجسم الترطيب الكافي لمقاومة دراجات الحرارة المرتفعة، نظراً لاحتوائه على الماء بشكل كبير.
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