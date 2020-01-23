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وجبة إفطار تساعد على تخفيض الوزن

23
JANUARY
2020
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كشفت سوزي باريل، خبيرة التغذية الأسترالية الشهيرة، مكونات وجبة إفطار مخصصة لتنشيط عملية التمثيل الغذائي والتخلص السريع من الوزن الزائد عن طريق حرق السعرات الحرارية.
 
وتعتبر الخبيرة الأسترالية في حديثها لصحيفة The Sun، أن وجبة الإفطار أساسية لذلك يجب عدم تخطيها، وتقول "يعتقد الكثيرون، أن الامتناع عن وجبة الفطور هو الطريق الصحيح للتخلص من الوزن الزائد. بيد أن هذا غير صحيح. لأن تناول غذاء مشبعا في الصباح يزيل الجوع طوال النهار ولا يحتاج الشخص إلى تناول وجبات خفيفة".
 
وتنصح الخبيرة باريل بتناول مواد غذائية "عالية الجودة" والحبوب الكاملة وكربوهيدرات منخفضة السعرات الحرارية مثل الشوفان وموسلي Muesli، التي توفر للعضلات والدماغ الطاقة اللازمة بعد الجوع الليلي. كما توصي بتناول مواد غذائية تحتوي على نسبة جيدة من البروتينات مثل سمك السلمون المسلوق، وبيضتين، ولبن الزبادي وعصائد من الحبوب الكاملة.
 
ووفقا لها يجب ألا ننسى تناول الفواكه والخضروات، التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد. وتقول باريل، "شرائح الطماطم مع الخبز المحمص وخضروات مبشورة مضافة إلى طبق من البيض أو عصيدة فيها قطع من الفاكهة تزود الجسم بالكمية اليومية اللازمة من الألياف الغذائية والفيتامينات". كما لا ينبغي استبعاد الدهون "الجيدة" مثل زيت الزيتون والمكسرات وأفوكادو والبذور وغيرها من المواد الغنية والمغذية الضرورية للجسم، التي تساعد على الشعور بالشبع لساعات طويلة.
روسيا اليوم
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