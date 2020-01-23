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بخطوات بسيطة.. كيف تحمي نفسك من فيروس "كورونا"؟

23
JANUARY
2020
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لم يقف فيروس كورونا الجديد عند حدود الصين، بل انتشر في دول آسيوية كما وصل إلى الولايات المتحدة، فكيف تقي نفسك شر هذا الفيروس الذي يؤدي أحيانا إلى الموت؟
 
لحسن الحظ لم تسجل حتى الآن أي إصابة بالمرض في المنطقة العربية حتى الآن، لكن ذلك لا يعني أنه قد لا يصل إلينا، لذلك بدأت بعض الدول العربية في اتخاذ تدابير وقائية، خاصة إخضاع القادمين من الصين للفحص الطبي.
 
ولفيروس كورونا اسم آخر هو متلازمة الشرق الأوسط، وهو عبارة عن فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في طائفة من الأمراض تتراوح بين نزلة البرد الشائعة والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، بحسب موقع منظمة الصحة العالمية. 
 
ومن أعراض الفيروس الرئيسية الحمى والسعال وضيق التنفس، كما أن هناك أعراضا أقل شيوعا مثل الالتهاب الرئوي الحاد والإسهال.
 
وبحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن انتقال عدوى الفيروس بين البشر يحدث في معظمه في أماكن الرعاية الصحية.
 
ولذلك، ينبغي الحذر أثناء زيارة المستشفيات، لأن الفيروس ينتقل عبر المخالطة المباشرة للمصابين أو من خلال الرذاذ المطاير من هؤلاء أو لمس الأسطح الملوث بالفيروس، ويمكن ارتداء كمامة أثناء الذهاب إلى هناك.
 
كيف تحمي نفسك؟
 
لا تتوفر حاليا لقاحات تحمي من الإصابة بفيروس كورونا البشري، والعلاج المتاح هو علاج داعم ويعتمد على حالة المريض السريرية.
 
ويمكن التقليل خطر الإصابة بالعدوى عن طريق القيام بما يلي، حسب مراكز الوقاية الأميركية من الأمراض ومكافحتها:
 
1. اغسل يديك غالبا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.
 
2. تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدي غير مغسولة.
 
3. تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض.
 
كيف تحمي الآخرين؟
 
إذا كانت لديك أعراض شبيهة بالبرد، فيمكنك المساعدة في حماية الآخرين عن طريق القيام بما يلي:
 
1.البقاء في المنزل بينما كنت مريضا.
 
2. تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين مثل العناق والقبل.
 
3. غطي فمك وأنفك بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم قم برمي المنديل في القمامة واغسل يديك.
 
4.تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح.
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