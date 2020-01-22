بطريقة بسيطة.. اعد ضغط دمك المرتفع لطبيعته في 5 دقائق

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يعانس معظم الناس من ضغط مرتفع بسبب قلة النوم، الضغط النفسي، التدخين مما يسبب بضيّق في الأوعية الدموية ويرفع الضغط.

لو هانس طبيب يعيش في موسكو يمتلك أفضل علاج طبيعي صيني يخفض ضغط الدم في 5 دقائق.

بالنسبة إليه إن أفضل شيء لتدفق الدم هو أن يصل إلى الأنسجة والعضلات. وإن لم يحدث ذلك سيصاب المرء بالأمراض. دلّك بعض الأجزاء واشف.

ركز على هذه النقاط في التدليك.

النقطة 1: تمتد هذه النقطة من شحمة الأذن الخلفية إلى الترقوة. دلّك هذه المنطقة بلطف وببطء بأصابع اليدين. كرر هذا التدليك 10 مرات على كلا الجانبين.

النقطة 2: تبدأ هذه النقطة من الأذن وصولاً إلى الأنف. دلك هذه النقطة مدة دقيقة على جانبي الوجه. اضغط باعتدال. هذا يخفف من ضغط الدم في 5 دقائق.