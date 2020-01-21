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ما هي العادات الضارة للنوم

21
JANUARY
2020
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قالت الطبيبة ألينا غافريلوفا الأخصائية بمشكلات النوم، إن أكثر العادات الضارة التي تجعل النوم سيئا، هي استخدام الأجهزة الالكترونية أوالنوم أثناء مشاهدة جهاز التلفزيون.
 
وتضيف موضحة في حديث أدلت به إلى صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"،  بأن "الضوء الوامض وبالذات الضوء الأزرق يؤثر في إنتاج هرمون ميلاتونين –هرمون النوم، ما يمنع الإنسان من النوم الجيد.
 
وتشير الطبيبة، إلى أنه  يجب قبل النوم الامتناع عن مشاهدة برامج وأفلام الإثارة، وعدم الإفراط في الأكل، ولكن في نفس الوقت عدم النوم جائعا. وتنصح  بعدم تناول القهوة والشاي قبل النوم لأنها مشروبات محفزة.
 
وتؤكد الخبيرة،  على أن النشاط البدني المكثف يؤثر سلبا في نوعية النوم. وتقول "بالطبع ليس المقصود هنا نزهة قصيرة قبل النوم، لأنها على العكس تساعد على نوم جيد، ولكن المقصود الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مساء حتى قبل النوم بأربع أو خمس ساعات".
 
ويذكر أن الدكتور ألكسندر بالمان أخصائي مشكلات النوم، أشار إلى أن عدد ساعات النوم الضرورية للإنسان هي 7-8 ساعات يوميا، ولكن هناك من ينام أقل أو أكثر من هذه المدة. بالنسبة لهؤلاء النوم سبع ساعات سيكون كثيرا أو قليلا على التوالي.
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