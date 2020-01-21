living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لأجسام بلا أمراض مزمنة.. إليك 4 نصائح!

21
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وفقًا لدراسة جديدة من جامعة هارفارد، فإن هناك مجموعة من خيارات نمط الحياة الصحية، مثل الحفاظ على وزن صحي، وعدم التدخين، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن أن تزيد بشكل كبير عدد السنوات التي ينجو فيها جسم الإنسان من الإصابة بمرض، وذلك بحسب ما نشره موقع "Medical News Today" نقلا عن الدورية الطبية البريطانية BMJ.
 
في التفاصيل، أنه وفي المتوسط، يعيش البشر حاليا حياة أطول، ولكن مع التقدم في العمر يعيش أغلبهم مع أمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.
 
وكلما امتد عمر الإنسان، زاد خطر الإصابة بأمراض مزمنة.
 
عوامل الخطر
إلا أن الفريق البحثي أثبت بحزم أن عوامل نمط الحياة يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في خطر الإصابة بالمرض مع التقدم في العمر بشكل عام. وتشمل تلك العوامل النشاط البدني والتدخين والنظام الغذائي والوزن.
 
ويوضح الباحثون أن "الدراسات أظهرت أن التدخين، والخمول، وسوء نوعية النظام الغذائي يسهمون فيما يصل إلى 60% من الوفيات المبكرة وفقدان 7.4 إلى 17.9 سنة في العمر المتوقع".
 
 
الخلو من الأمراض
وعلى الرغم من أن هذا معروف جداً، فقد نقصت الأبحاث التي توضح أن مزيجا من عوامل نمط الحياة يؤثر على طول الفترة الزمنية التي يصبح فيها الفرد خاليا من الأمراض.
 
وللإجابة عن هذا السؤال، حصل الباحثون على بيانات من نتائج دراستين علميتين حول صحة الممرضات، والتي ضمنت معلومات من 73,196 ممرضة، ودراسة متابعة لحالات المهنيين الصحيين، وشملت 38,366 مهنيا من الذكور.
 
 
نمط الحياة والصحة
وقام العلماء بحساب درجة نمط الحياة من 0-5 لكل مشارك، وتم تقييم 4 عوامل نمط حياة منخفضة المخاطر، من حيث الوزن الصحي، وعدم التدخين، وممارسة الرياضة مدة 30 دقيقة على الأقل يوميا، واتباع نظام غذائي جيد النوعية.
 
 
العنصر الوراثي والعمر والعرق
وتابع الباحثون المعلومات والبيانات الخاصة بالمشاركين على مدى سنوات عديدة، وسجلوا التشخيصات والوفيات الناجمة عن السرطان، والسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.
 
وكجزء من تحليلاتهم، استخلصوا مجموعة من العوامل، بما في ذلك التاريخ الطبي للعائلة والعمر والعرق.
 
 
للنساء أقل من 50 عاما
وتبين للباحثين أن النساء اللواتي لم يبلغن من العمر 50 عاما ويلتزمن بتجنب بعض العوامل الأربعة لنمط حياة منخفضة المخاطر، يمكن أن يتوقعن العيش بدون سرطان ومرض السكري وأمراض القلب لمدة 24 عاما أخرى.
 
أما من قمن بتجنب كل عوامل الخطر الأربعة فيمكن أن يتوقعن 34 سنة إضافية خالية من الأمراض.
 
 
رجال في الـ50 عاماً
كما أن الرجال الذين يبلغون من العمر 50 عاما، والذين لم يقعوا في خطأ اتباع بعض أنماط حياة عالي المخاطر، فيمكن أن يعيشوا 24 عاما إضافيا خالية من الأمراض المزمنة.
 
ويمكن للرجال الذين يبلغون من العمر 50 عاما، والذين نجحوا في الالتزام بكافة عوامل نمط الحياة منخفضة الخطورة، أن يعيشوا فترة 31 عاما إضافية خالية من الأمراض المزمنة.
 
 
مخاطر التدخين والسمنة
أما الرجال الذين يدخنون أكثر من 15 سيجارة يوميا، وأي شخص مصاب بالسمنة، فإن لديه أدنى معدل من العمر المتوقع الخالي من الأمراض بعد 50 عاما. يلخصه الباحثون فيما يلي:
 
تحسين البقاء على قيد الحياة
وجد العلماء أيضا أن الرجال والنساء الذين لديهم 3 أو 4 من عوامل نمط الحياة منخفضة المخاطر، والذين تلقوا تشخيصا للسرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكري من النوع 2، عاشوا فترة أطول من الأفراد الذين يعانون من نفس التشخيصات، والذين لم يمتنعوا عن مسببات الخطر على الصحة.
 
ويقول الباحثون: "إن أسلوب الحياة الصحي لم يقلل فقط من خطر الإصابة بالسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض السكري من النوع 2، ولكنه يحسن أيضا من البقاء على قيد الحياة بعد تشخيص تلك الأمراض".
 
وينوه الباحثون بضرورة العلم بأن نتائج الدراسة قائمة على الملاحظة، لذلك لا يمكن إبرام علاقة سببية، كما أن حصر عوامل نمط الحياة منخفضة المخاطر ربما ينطوي أيضا على بعض أخطاء القياس التي لا مفر منها.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout