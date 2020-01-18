living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتبهوا من هذا الإلتهاب!

18
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
العصب الدهليزي هو عصب موجود في الأذن، يرسل المعلومات المتعلقة بالتوازن إلى دماغكم، ويزوّدها بمعلومات حول وضع وحركة الرأس.
 
يستخدم الدماغ هذه المعلومات للمساعدة في الحفاظ على التوازن، وفي حال التهاب هذا العصب، لن تصل المعلومات إلى دماغكم بالشكل الصحيح، ما سيجعلكم تشعرون بالاضطراب. ويدمج الدماغ الرسائل التي يتلقاها من الأذنين اليسرى واليمنى.
 
إذا كانت الرسائل التي يتلقاها من الأذنين مختلفة بسبب تأثر إحدى الأذنين بأعراض التهاب العصب الدهليزي، أو يُمدّ الدماغ بالمعلومات من جانب واحد فقط، فإن الدماغ يرتبك، ‫وهو ما يؤدي إلى الشعور بالدوار.
 
تبدأ أعراض التهاب العصب الدهليزي عادة بنوبة مفاجئة من الدوار، وغالباً ما تصاحبها صعوبة في الرؤية أو التوازن.
 
يمكن أن يحدث التهاب العصب الدهليزي عند الأشخاص من أيّ عمر، ولكن نادراً ما يحدث عند الأطفال.
 
يمكن أن تتراوح أعراض التهاب العصب الدهليزي من الدوخة الخفيفة إلى الإحساس العنيف بالدوار. يمكن أن تشمل الأعراض أيضاً الغثيان والقيء وصعوبة الرؤية وضعف التركيز. في بعض الأحيان تكون الأعراض شديدة لدرجة أنّ الشخص يواجه صعوبة في الوقوف أو المشي.
 
عادة، تظهر أعراض التهاب العصب الدهليزي فجأة. بدون أيّ مقدمات، وكثيراً ما يسعى الناس الى الحصول على المساعدة الطبية على الفور بسبب شدّة الأعراض المبكرة.
 
يشخّص الطبيب التهاب العصب الدهليزي من خلال استبعاد الأسباب المحتملة الأخرى للدوخة، مثل السكتة الدماغية أو الحساسية أو الآثار الجانبية للعقاقير، أو غيرها من الاضطرابات العصبية أو الحالات الطبية.
 
يعالج التهاب العصب الدهليزي الحادّ بالأدوية لقمع الغثيان والدوار. يمكن أيضاً وصف المنشطات والعقاقير المضادة للفيروسات والمضادات الحيوية.
الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout