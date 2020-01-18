إنتبهوا من هذا الإلتهاب!

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العصب الدهليزي هو عصب موجود في الأذن، يرسل المعلومات المتعلقة بالتوازن إلى دماغكم، ويزوّدها بمعلومات حول وضع وحركة الرأس.

يستخدم الدماغ هذه المعلومات للمساعدة في الحفاظ على التوازن، وفي حال التهاب هذا العصب، لن تصل المعلومات إلى دماغكم بالشكل الصحيح، ما سيجعلكم تشعرون بالاضطراب. ويدمج الدماغ الرسائل التي يتلقاها من الأذنين اليسرى واليمنى.

إذا كانت الرسائل التي يتلقاها من الأذنين مختلفة بسبب تأثر إحدى الأذنين بأعراض التهاب العصب الدهليزي، أو يُمدّ الدماغ بالمعلومات من جانب واحد فقط، فإن الدماغ يرتبك، ‫وهو ما يؤدي إلى الشعور بالدوار.

تبدأ أعراض التهاب العصب الدهليزي عادة بنوبة مفاجئة من الدوار، وغالباً ما تصاحبها صعوبة في الرؤية أو التوازن.

يمكن أن يحدث التهاب العصب الدهليزي عند الأشخاص من أيّ عمر، ولكن نادراً ما يحدث عند الأطفال.

يمكن أن تتراوح أعراض التهاب العصب الدهليزي من الدوخة الخفيفة إلى الإحساس العنيف بالدوار. يمكن أن تشمل الأعراض أيضاً الغثيان والقيء وصعوبة الرؤية وضعف التركيز. في بعض الأحيان تكون الأعراض شديدة لدرجة أنّ الشخص يواجه صعوبة في الوقوف أو المشي.

عادة، تظهر أعراض التهاب العصب الدهليزي فجأة. بدون أيّ مقدمات، وكثيراً ما يسعى الناس الى الحصول على المساعدة الطبية على الفور بسبب شدّة الأعراض المبكرة.

يشخّص الطبيب التهاب العصب الدهليزي من خلال استبعاد الأسباب المحتملة الأخرى للدوخة، مثل السكتة الدماغية أو الحساسية أو الآثار الجانبية للعقاقير، أو غيرها من الاضطرابات العصبية أو الحالات الطبية.

يعالج التهاب العصب الدهليزي الحادّ بالأدوية لقمع الغثيان والدوار. يمكن أيضاً وصف المنشطات والعقاقير المضادة للفيروسات والمضادات الحيوية.