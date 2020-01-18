مغلي البابونج يفيد مرضى السكري

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يؤكد الطبيب الأخصائي سهام ماركت، أن مغلي البابونج يساعد مرضى السكري على إبطاء تطور المرض حتى عند تناول كوب واحد فقط منه في اليوم.

ويفيد موقع The Times Hub، بأن الطبيب الأخصائي سهام ماركت، يشير إلى أن مرض السكري يتطور بسبب ضعف امتصاص الغلوكوز في الجسم جراء نقص هرمون الأنسولين جزئيا أو كليا. فإذا لم نسيطر على هذه الحالة ينتقل تأثيره إلى الدماغ والكلى والقلب، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض هذه الأعضاء.

ووفقا للأخصائي، يعتبر تناول مغلي البابونج إحدى الوسائل المتبعة للسيطرة على تطور مرض السكري. ويقول "خصائص مغلي البابونج، معروفة في تخفيض مستوى السكر في الدم. ويساعد في إبطاء تطور المرض حتى عند تناول كوب واحد منه في اليوم. وبفضل تناول هذا الشاي تنخفض إصابات خلايا غدة البنكرياس الناتجة عن ارتفاع مستوى السكر في الدم".ويضيف الأخصائي، لهذا المشروب إيجابيات أخرى، فهو يحسن الحالة الصحية العامة ويخفض أعراض المتلازمة السابقة للحيض، وينشط عملية التمثيل الغذائي. كما بينت نتائج دراسات علمية، أن البابونج يحتوي على مادة كيميائية تساعد على منع تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم.