"قضم الأظافر".. 5 خطوات للتخلص من هذه العادة وإلى الأبد

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عربي21- نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرا صحفيا، تحدثت فيه عن عادة سيئة يمارسها بعض البشر، تتمثل في "قضم الأظافر"، وتحديدا بأصابع اليدين.

وذكرت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" أن "معظم هؤلاء يشعرون بالخزي من عاداتهم، ويحاولون الإقلاع عنها، لكنهم يفشلون"، مؤكدة أنه "لا يوجد حل سحري، لكن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها، لمحاولة التخلص من هذه العادة".

وأشارت المختصة الطبية الدكتورة سارة غارفيس إلى أنه لا يوجد أبحاث تثبت أفضلية طريقة عن الأخرى، "لكن يمكننا الحديث عن خمس خطوات تساعدنا في التخلص من هذه العادة السيئة"..

1. معرفة الحالة النفسية أثناء ممارسة هذه العادة

تقول غارفيس إنه "يجب تحديد الحالة التي نمر فيها أثناء قضم الأظافر، فهل يحدث ذلك عندما تشعر بالملل أو التوتر؟ أم حينما تكون جائعا أو محبطا؟"، لافتة إلى أن بعض الناس "يعضون أظافرهم عندما يشعرون بالملل، والبعض الآخر عندما يشعرون بالتوتر".

وتابعت جارفيس: "معرفة ما الذي يدفعك لهذه العادة، يساعد على معالجة السبب الأساسي لممارستها".

2. البحث عن عادة أخرى

نصحت المختصة الطبية بالبحث عن عادة جديدة بمجرد الإقلاع عن "قضم الأظافر"، وهي ما تسمى "العثور على إلهاء"، موضحة أنه "إذا كان التوتر هو السبب، ففكر في العثور على عادة أخرى".

وأردفت غارفيس بقولها: "مثلا استخدام شريط مرن حول المعصم، في أوقات الإجهاد يساعد على التخلص من هذه العادة، أو اللجوء إلى تمارين الاسترخاء قد يكون حلا أيضا"، مضيفة أنه "إذا كانت هذه العادة ناتجة عن الملل، فعليك البحث عن شيء للتعامل معه، أو مضغ العلكة ليبقى فمك مشغولا".

3. إبقاء الأظافر قصيرة

دعت المختصة إلى قص الأظافر، للتأكد من عدم وجود شيء للقضم، مؤكدة أن ذلك يشكل أقل احتمال "للقضم، ولا يكون هناك شيء تغرس فيه أسنانك"، معتقدة أن تقصير الأظافر يجعل قضمها مستبعدا.

4. التركيز على كل إصبع

قالت جارفيس إن "التوقف عن عض أظافر أصبع واحد في كل مرة، يساعد الأشخاص الذين لا يستطيعون الذهاب إلى التوقف عن قضم أظافر جميع الأصابع مرة واحدة"، داعية إلى البدء بالإبهام، والعمل على تحريكها للأعلى.

5. ارتداء اللصقات

ختمت المختصة خطواتها بالدعوة إلى ارتداء "اللصقات" كطريقة "متطرفة" وأخيرة لأجل التخلص من هذه العادة، والإقلاع عنها.