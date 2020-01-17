قلة النوم والخرف.. دراسة تكشف العلاقة

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أشارت مراجعة بحثية جديدة، إلى أن من يعانون من اضطرابات في النوم، قد تزيد لديهم احتمالات الإصابة بمشكلات إدراكية وبالخرف أكثر مقارنة بمن يتمتعون بنوم جيد.

وفحص الباحثون بيانات 51 دراسة منشورة من قبل تابعت أشخاصا في منتصف العمر وكبارا في السن في أميركا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا لعدة سنوات على الأقل، لمعرفة ما إذا كانت مشكلات النوم لديهم مرتبطة بالصحة الإدراكية.

وخلصت الدراسة إلى أن من يعانون من الأرق تزيد لديهم احتمالات الإصابة بالمشكلات الإدراكية بنسبة 27 بالمئة، بينما تزيد لدى من يعانون من اضطرابات النوم أو لا ينالون قسطا كافيا من الراحة، احتمالات الإصابة بالخرف بنسبة 25 بالمئة.

وأضاف فريق الدراسة التي نشرت في دورية مختصة بطب الأعصاب والصحة النفسية، أن النوم غير الكافي أو قضاء وقت طويل في الفراش في أرق مرتبط بنسبة زيادة قدرها 24 بالمئة في احتمالات الإصابة بالتراجع الإدراكي، حسبما ذكرت "رويترز".

وأظهرت الدراسة أن من ينامون نحو ست أو سبع ساعات ليلا لديهم أقل احتمالات إصابة باضطرابات إدراكية، بينما زادت الاحتمالات لدى من ينامون أقل من أربع ساعات أو أكثر من 10 ساعات ليلا.