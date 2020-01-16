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فيروس جديد و"غامض" ينتقل بين البشر!

16
JANUARY
2020
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قالت وزارة الصحة في اليابان، الخميس، إنها أكدت أول حالة إصابة بفيروس تاجي جديد ظهر في الصين.
 
 
وأضافت الوزارة في بيان، أن الفحوص أكدت إصابة رجل في الثلاثينات من منطقة كاناجاوا القريبة من طوكيو، بالفيروس "الغامض".
 
وذكرت أن الرجل زار مدينة ووهان الصينية التي يوجد بها تفشي للالتهاب الرئوي الذي يُعتقد أنه نتيجة الإصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس التاجي، حسبما ذكرت "رويترز".
 
وأفادت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بأن فيروسا تاجيا جديدا انتقل بين البشر بشكل "محدود" في الصين، وسط مجموعات عائلية صغيرة، لكن من المحتمل أن ينتشر على نطاق أوسع.
 
وكانت السلطات قد قالت الاثنين، إنها وضعت امرأة صينية في الحجر الصحي في تايلاند لإصابتها بسلالة غامضة، في أول رصد للفيروس خارج الصين.
 
وجرى الإبلاغ عن 41 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي، وهو أحد أعراض المرض، في مدينة ووهان بوسط الصين، معظمها مرتبط بسوق للمأكولات البحرية.
 
وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف القائمة بأعمال رئيس وحدة الأمراض الناشئة في منظمة الصحة العالمية خلال إفادة صحفية في جنيف إن المنظمة أعطت إرشادات للمستشفيات في جميع أنحاء العالم بخصوص السيطرة على العدوى في حالة انتشار الفيروس، بما في ذلك احتمالية "الانتشار السريع" في بيئة للرعاية الصحية.
 
وأضافت: "نترقب شيئا ما، وهو أمر محتمل، ونحتاج إلى الاستعداد".
 
 
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