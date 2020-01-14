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انخفاض مستوى الخلايا اللمفاوية في الدم ينذر بالموت

14
JANUARY
2020
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أظهرت نتائج دراسة جديدة أجراها علماء دنماركيون أن مستوى الخلايا اللمفاوية المنخفض في الدم يشير إلى زيادة خطر الموت المبكر.
 
وتفيد مجلة Canadian medical association journal، بأن الخلايا اللمفاوية هي من مجموعة الكريات البيضاء المسؤولة عن مقاومة الجسم. أي هي خلايا منظومة المناعة التي تعتبر الحاجز الأول أمام عدوى مختلف الأمراض بما فيها السرطان.
 
ويحصل ارتفاع مستوى الخلايا اللمفاوية في الدم عندما يصاب الشخص بعدوى مرضية وهذه الخلايا تكافح مسببات المرض، لذلك فإن هذا الارتفاع يثير القلق عادة.
 
وقد بينت نتائج دراسة أجراها باحثون دنماركيون قبل فترة، أن على الشخص أن يكون حذرا ليس فقط من ارتفاع مستوى هذه الخلايا، بل وأيضا انخفاضه. لأن انخفاض مستوى اللمفاويات في الدم قد يكون انذارا مبكرا عن ضعف مناعة الجسم أمام العدوى المرضية وزيادة في خطر الموت المبكر.
 
كما اتضح للباحثين  أن انخفاض مستوى الخلايا اللمفاوية في الدم يمكن اكتشافه بتحليل بسيط للدم، ومع ذلك لا يطلب من الشخص الخضوع لفحوص مفصلة، لعدم معرفة أهمية اللمفاويات كمؤشر للأمراض المستقبلية التي لم تكن معروفة.
 
وقد خضع لهذه الدراسة التي استمرت أعوام 2003-2015 في كوبنهاغن 108135 شخصا أعمارهم 20-100 عام (متوسط العمر 68 سنة) توفي منهم خلال هذه الفترة 10372 شخصا.
 
وعند تحليل النتائج أخذ الباحثون بالاعتبار العمر والجنس والتدخين وتناول الكحول ومؤشر كتلة الجسم وكذلك مؤشرات مثل بروتين البلازما التفاعلي، وعدد الخلايا الحبيبية المتعادلة في الدم والعدوى المرضية السابقة ومرض السكري وضغط الدم ومستوى الكوليسترول في بلازما الدم وكذلك الدهون الثلاثية في البلازما والتعليم والدخل والنشاط البدني.
 
وقد بينت النتائج أن خطر الموت عند جميع المرضى الذين عندهم مستوى الخلايا اللمفاوية في الدم منخفض يزداد بنسبة 60% مقارنة بالذين مستوى هذه الخلايا في دمهم طبيعي. كما أن خطر موتهم بمرض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض المعدية أعلى بـ 1.5-2.8 مرة.
 
ويقول ستيغ بوجيسون، رئيس فريق البحث من جامعة كوبنهاغن، إن "المشتركين الذين كان مستوى الخلايا اللمفاوية في دمهم منخفضا، كانوا أكثر عرضة للموت المبكر لأي سبب بغض النظر عن عوامل الخطر الأخرى للوفاة ، بما في ذلك العمر".
 
وأن العلاقة بين انخفاض مستوى الخلايا اللمفاوية وارتفاع خطر الموت، ناتجة عن انخفاض مقاومة الجسم  للأمراض الخطرة. وهذا يشمل بصورة خاصة كبار السن الذين مستوى الخلايا اللمفاوية في دمهم منخفض بسبب العمر.
روسيا اليوم
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