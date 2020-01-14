living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العلماء يكتشفون طريقة لتجديد شبابية الدماغ

14
JANUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ابتكر العلماء طريقة تسمح بالتأثير في الخلايا الجذعية للدماغ وزيادة عدد الخلايا العصبية، ما يؤدي إلى إبطاء عملية شيخوخة الدماغ واستعادة بعض قدراته الفكرية المفقودة.
 
وتفيد مجلة Nature Communications، بأنه مع التقدم بالعمر تضعف المرونة الوظيفية للدماغ، وتضعف القدرات الفكرية والذاكرة، وكذلك قدرة تحديد الاتجاهات. وهذا ناتج عن ضعف وانخفاض ولادة الخلايا العصبية الجديدة التي تولدها الخلايا الجذعية للدماغ.
 
وقد قرر علماء ألمان برئاسة البروفيسور فيديريكو كاليغاري من مركز العلاج التجديدي بجامعة درسدن التقنية، التأكد من إمكانية استعادة القدرات الفكرية بزيادة عدد الخلايا الجذعية في الدماغ، مثل التعلم، والذاكرة وغيرها. وتمكن الباحثون، باستخدام حقن خاصة، من تحفيز الخلايا الجذعية في حصين الفئران المخبرية وزيادة نشاطها وتكاثرها، ما أدى إلى ولادة خلايا عصبية جديدة، وبالتالي تعويض انخفاضها بسبب الشيخوخة، ما ساعد على تحسن قدرات الفئران الدماغية.
 
واتضح للباحثين، أن هذه الخلايا العصبية الجديدة لم تكتف بتحسين القدرات الفكرية فقط بل وكونت أواصر مع الخلايا المجاورة في دماغ الفئران. ما ساعد على تحسين قدرة الفئران المسنة على تحديد الاتجاه كما تفعل الفئران الفتية.
 
ويقول البروفيسور كاليغاري، "لدى البشر خلايا جذعية في الدماغ أيضا، ينخفض عددها مع التقدم بالعمر. ومعرفة أسباب ذلك له أهمية كبيرة لتحديد العجز المعرفي بسبب الشيخوخة. وقد استعرضت نتائج دراستنا، إمكانية استعادة هذه القدرات، عن طريق تأهيل إمكانيات الخلايا العصبية وبالتالي تنشيطها".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout